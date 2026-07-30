Argentína je predmetom vyšetrovania vo viacerých prípadoch. FIFA chce vedieť dôvod finálových nepokojov

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) požiadala o vyjadrenia všetky osoby zapojené do nepokojov, ktoré nasledovali po finále majstrovstiev sveta, vrátane argentínskeho stredopoliara Leandra Paredesa.
Svetový riadiaci orgán uviedol, že svoje rozhodnutia oznámi po preskúmaní odpovedí. FIFA vymenovala špeciálneho vyšetrovateľa, ktorý má prešetriť incidenty.
Po víťazstve Španielska nad Argentínou 1:0 po predĺžení v East Rutherforde vypukli na ihrisku konfrontácie, pričom väčšina incidentov sa týkala argentínskych hráčov.
Podľa FIFA Paredes chytil španielskeho stredopoliara Gaviho za dres, udrel ho rukou do tváre a počas šarvátky ho zvalil na zem. Predtým strčil španielskeho obrancu Erica Garciu.
Gavi je v súčasnosti jediný španielsky hráč, ktorý je predmetom vyšetrovania, uviedla FIFA. Na argentínskej strane čelia vyšetrovaniu aj Nahuel Molina, Thiago Almada a asistent trénera Roberto Ayala.
FIFA taktiež vyšetruje Argentínsku futbalovú asociáciu pre niekoľko porušení jej disciplinárnych predpisov vrátane zobrazovania zakázaných politických odkazov na športových podujatiach.
Po víťazstve Argentíny 2:1 v semifinále nad Anglickom hráči vyvesili transparent s nápisom „Las Malvinas syn Argentinas“ - „Malvíny sú argentínske“. Argentínska vláda stále označuje Falklandy ako Malvíny a naďalej si nárokuje zvrchovanosť nad ostrovmi.
Slogan odkazuje na dlhotrvajúci spor o ostrovy, ktorý viedol k vojne o Falklandy medzi Argentínou a Veľkou Britániou v roku 1982. Britská vláda vyzvala FIFA, aby incident vyšetrila.
Federácia tiež skúma obvinenia týkajúce sa diskriminačného a rasistického správania, oneskorených výkopov, nevhodných odkazov a hádzania predmetov divákmi v súvislosti s Argentínskou futbalovou asociáciou. Informovala o tom agentúra dpa.