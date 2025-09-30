Správanie Srbov neostalo bez trestu. FIFA udelila zväzu vysokú pokutu

Fanúšikovia Srbska (Autor: REUTERS)
TASR|30. sep 2025 o 14:30
Taktiež nariadila čiastočné uzavretie štadióna.

BELEHRAD. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v utorok oznámila, že Srbskému futbalovému zväzu udelila pokutu 85-tisíc eur.

Takisto nariadila čiastočné uzavretie štadióna na najbližší domáci zápas Srbska. Dôvodom sú bezpečnostné nedostatky a diskriminačné správanie fanúšikov počas duelu kvalifikácie na MS 2026 s Anglickom.

Disciplinárna komisia FIFA uviedla ako dôvody používanie laserov a nevhodných gest, slov a predmetov, narušenie priebehu štátnych hymien a diskriminačné správanie niektorých priaznivcov počas stretnutia začiatkom tohto mesiaca v Belehrade. Angličania napriek pre nich nepriaznivej atmosfére zvíťazili 5:0.

Srbi musia odohrať najbližší kvalifikačný zápas proti Albánsku s minimálne 20-percentným znížením kapacity pre divákov, informovala agentúra AFP.

„Srbský futbalový zväz bude rešpektovať rozhodnutie a prijme všetky potrebné opatrenia, aby zabránil opakovaniu podobných incidentov v budúcnosti,“ uviedol Srbský futbalový zväz vo vyhlásení.

Zápas proti Albánsku, ktorý sa uskutoční 11. októbra, bol už pre bezpečnostné obavy presunutý z Belehradu do Leskovacu, menšieho mesta na juhu krajiny. Štadión Dubočica v Leskovaci, postavený pred dvomi rokmi, má kapacitu niečo vyše 8-tisíc divákov.

FIFA už skôr potrestala Srbov za diskrimináciu a rasistické urážky fanúšikov počas zápasu proti Andorre v júni.

Srbsko je momentálne tretie v tabuľke kvalifikačnej K-skupiny so 7 bodmi. Na druhom, barážovom mieste je s 8 bodmi Albánsko a prvé Anglicko má 15 bodov. Srbi odohrali o zápas menej.

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

