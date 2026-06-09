    FIFA rieši politické napätie. Iránu chce zabezpečiť bezproblémový šampionát

    Ilustračný záber
    Ilustračný záber (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. jún 2026 o 16:52
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    FIFA je údajne s vedením Iránu v neustálom kontakte.

    Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) je podľa jej generálneho sekretára Mattiasa Grafströma v neustálom kontakte s Iránskou futbalovou federáciou (FFIRI).

    Zástupca FIFA absolvoval „veľmi produktívne“ stretnutia s prezidentom FFIRI Mehdim Tajom a chce zaistiť, aby účasť tímu na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta prebehla „bez problémov“.

    FIFA v utorkovom vyhlásení uviedla, že Grafström mal s Tajom online rozhovor po príchode Iráncov do mexickej Tijuany.

    „Mali sme veľmi produktívnu diskusiu, rovnako ako keď sme sa stretli osobne v Istanbule,“ vyjadril sa Grafström s odkazom na nedávne rokovania, keď Irán ešte trénoval v Turecku.

    „Keďže je tím teraz v Mexiku, FIFA bude pokračovať v dialógu a spolupráci s FFIRI, aby zabezpečila, že tím a delegácia budú mať pozitívny zážitok a budú mať všetky podmienky potrebné na súťaženie na ihrisku.“

    Program Iránu na MS vo futbale 2026

    16.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Irán
    Irán
    vs.
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    Los Angeles | Los Angeles
    21.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Irán
    Irán
    Los Angeles | Los Angeles
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Egypt
    Egypt
    vs.
    Irán
    Irán
    Seattle | Seattle

    Iránska federácia pritom v utorok informovala, že USA podnikli kroky na zabránenie prítomnosti iránskych fanúšikov na zápasoch v Los Angeles proti Novému Zélandu a Belgicku a v Seattli proti Egyptu.

    Priaznivci tak nateraz nemajú prístup k 8 percentám garantovaných vstupeniek pre duely, ktoré hrá ich tím. Šampionát odštartuje už vo štvrtok.

    Irán patrí medzi niekoľko krajín, ktorých občanom je od začiatku druhého funkčného obdobia Donalda Trumpa odopretý vstup do krajiny. USA a Irán sú od februára zároveň vo vojenskom konflikte.

    Iránsky tím presunul svoj základný tábor z USA do Mexika, pričom na svoje zápasy a späť môže cestovať iba v deň ich konania. Niekoľkým členom iránskej delegácie neboli udelené víza do USA, pripomenula agentúra DPA.

    Tabuľka skupiny G na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BelgickoBelgickoBEL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    EgyptEgyptEGY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    IránIránIRN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Nový ZélandNový ZélandNZL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Ilustračný záber
    Ilustračný záber
    FIFA rieši politické napätie. Iránu chce zabezpečiť bezproblémový šampionát
    dnes 16:52
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