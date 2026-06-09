Meno na svetovom šampionáte 2026? FIFA ho pustí na obrazovku počas zápasu

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) pripravila pre fanúšikov počas majstrovstiev sveta 2026 netradičnú novinku.
Za poplatok 79 amerických dolárov (približne 68,5 eura) si budú môcť nechať zobraziť svoje meno alebo krátky odkaz na obrazovke na štadióne pred zápasmi svetového šampionátu.
Služba s názvom „Super Shoutout“ je dostupná prostredníctvom špeciálnej internetovej stránky FIFA.
Fanúšikovia si môžu objednať zobrazenie odkazu na konkrétny zápas, organizátori si však vyhradzujú právo obsah upraviť, skrátiť alebo odmietnuť.
FIFA zároveň stanovila prísne pravidlá. Odkazy nesmú obsahovať urážlivý, diskriminačný či politický obsah, reklamu, marketingové odkazy, kontaktné údaje ani zmienky o hráčoch, tímoch, rozhodcoch či výsledkoch stretnutí.
Zakázané sú aj emotikony a maximálna dĺžka odkazu je 30 znakov, uviedla agentúra DPA.
Podľa pravidiel by sa do limitu mohla zmestiť napríklad krátka žiadosť o ruku. Nie je však isté, koľko divákov si podobné odkazy všimne.
FIFA totiž uviedla, že správy sa budú zobrazovať výhradne pred výkopom zápasov.
Presný čas, dĺžka zobrazenia ani umiestnenie na obrazovke nie sú vopred garantované a počas samotných stretnutí sa odkazy zobrazovať nebudú.