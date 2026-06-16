    Fanúšikovia si nekúpia dresy troch nemeckých reprezentantov. Dôvodom je problém s písmenom

    Kai Havertz.
    Kai Havertz. (Autor: TASR/AP)
    TASR|16. jún 2026 o 18:01
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    Pri špeciálnej potlači sa na látku pomocou lepidla nanášajú drobné textilné vlákna.

    Nemeckí futbaloví fanúšikovia si prostredníctvom online predaja nemôžu zakúpiť dresy Kaia Havertza, Alexandra Pavloviča a Deniza Undava, ktorí sú súčasťou kádra na MS 2026. Firma Adidas má totiž problémy s písmenom V a vločkovou tlačou.

    Pri špeciálnej potlači sa na látku pomocou lepidla nanášajú drobné textilné vlákna.

    „Momentálne nie sú k dispozícii oficiálne nemecké dresy Havertza, Pavloviča a Undava pro problémy s véčkom.

    V spolupráci s naším partnerom 11teamsports robíme všetko, aby sme to čo najrýchlejšie vyriešili," citovala z vyhlásenia spoločnosti Adidas agentúra DPA.

    Program Nemecka na MS vo futbale 2026

    14.06. 19:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Nemecko
    Nemecko
    7 - 1
    Curaçao
    Curaçao
    Houston | Houston
    20.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Toronto | Toronto
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York

    MS vo futbale 2026 - skupina E

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    NemeckoNemeckoGER
    1
    1
    0
    0
    7:1
    3
    V
    2
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    3
    EkvádorEkvádorECU
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    4
    CuraçaoCuraçaoCUW
    1
    0
    0
    1
    1:7
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    Domov»MS vo futbale 2026»Fanúšikovia si nekúpia dresy troch nemeckých reprezentantov. Dôvodom je problém s písmenom