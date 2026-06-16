Fanúšikovia si nekúpia dresy troch nemeckých reprezentantov. Dôvodom je problém s písmenom

Nemeckí futbaloví fanúšikovia si prostredníctvom online predaja nemôžu zakúpiť dresy Kaia Havertza, Alexandra Pavloviča a Deniza Undava, ktorí sú súčasťou kádra na MS 2026. Firma Adidas má totiž problémy s písmenom V a vločkovou tlačou.
Pri špeciálnej potlači sa na látku pomocou lepidla nanášajú drobné textilné vlákna.
„Momentálne nie sú k dispozícii oficiálne nemecké dresy Havertza, Pavloviča a Undava pro problémy s véčkom.
V spolupráci s naším partnerom 11teamsports robíme všetko, aby sme to čo najrýchlejšie vyriešili," citovala z vyhlásenia spoločnosti Adidas agentúra DPA.
Program Nemecka na MS vo futbale 2026
MS vo futbale 2026 - skupina E
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body