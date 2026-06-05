V Nemecku panuje skepsa. Väčšina fanúšikov národnému tímu na MS vo futbale neverí

Drvivá väčšina obyvateľov Nemecka neverí, že futbalová reprezentácia si vybojuje triumf na blížiacich sa MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku.
Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý v piatok zverejnila tamojšia verejnoprávna ZDF.
Len 15 percent opýtaných Nemcov verí, že mužstvo Juliana Nagelsmanna sa stane novým svetovým šampiónom. Ďalších 72 percent o tom pochybuje.
Tri percentá opýtaných si dokonca myslia, že Nemecko nepostúpi zo skupinovej fázy, čo sa udialo na posledných MS v Katare aj štyri roky predtým v Rusku.
Približne 15 percent opýtaných očakáva vypadnutie Nemecka v osemfinále, zatiaľ čo 33 percent verí v účasť vo štvrťfinále.
Pätnásť percent si myslí, že Nemci vypadnú v semifinále a dve percentá opýtaných očakávajú prehru vo finále 19. júla. Na otázky odpovedalo 1.274 osôb, pripomenula agentúra DPA.
Nemci si v E-skupine postupne zmerajú sily s debutujúcim Curacaom, Pobrežím Slonoviny a Ekvádorom.