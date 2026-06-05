    V Nemecku panuje skepsa. Väčšina fanúšikov národnému tímu na MS vo futbale neverí

    Fanúšikovia Nemecka
    Fanúšikovia Nemecka (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. jún 2026 o 11:51
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    Televízia ZDF urobila prieskum.

    Drvivá väčšina obyvateľov Nemecka neverí, že futbalová reprezentácia si vybojuje triumf na blížiacich sa MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku.

    Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý v piatok zverejnila tamojšia verejnoprávna ZDF.

    Len 15 percent opýtaných Nemcov verí, že mužstvo Juliana Nagelsmanna sa stane novým svetovým šampiónom. Ďalších 72 percent o tom pochybuje.

    Tri percentá opýtaných si dokonca myslia, že Nemecko nepostúpi zo skupinovej fázy, čo sa udialo na posledných MS v Katare aj štyri roky predtým v Rusku.

    Približne 15 percent opýtaných očakáva vypadnutie Nemecka v osemfinále, zatiaľ čo 33 percent verí v účasť vo štvrťfinále.

    Pätnásť percent si myslí, že Nemci vypadnú v semifinále a dve percentá opýtaných očakávajú prehru vo finále 19. júla. Na otázky odpovedalo 1.274 osôb, pripomenula agentúra DPA.

    Nemci si v E-skupine postupne zmerajú sily s debutujúcim Curacaom, Pobrežím Slonoviny a Ekvádorom.

    Program Nemecka na MS vo futbale 2026

    14.06. 19:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Curaçao
    Curaçao
    Houston | Houston
    20.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Toronto | Toronto
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York

    Tabuľka skupiny E na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    CuraçaoCuraçaoCUW
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    EkvádorEkvádorECU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    NemeckoNemeckoGER
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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