    Mexiko
    Mexiko
    MS vo futbale 2026
    11.06.2026, Skupina A
    2 - 0
    1:0
    Južná Afrika
    Južná Afrika

    Horúčavy môžu byť problémom MS. Jeden z fanúšikov pred prvým zápasom dostal infarkt

    Fanúšikovia Mexika počas úvodného zápasu MS 2026.
    Fotogaléria (33)
    Fanúšikovia Mexika počas úvodného zápasu MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|11. jún 2026 o 22:52
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    Muža previezli do nemocnice a jeho stav je stabilizovaný.

    Krátko pred otváracím zápasom futbalových majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Juhoafrickou republikou utrpel jeden z fanúšikov infarkt pred Aztéckym štadiónom v Mexico City.

    Muža previezli do nemocnice, polícia neskôr uviedla, že jeho stav je stabilizovaný.

    Miestne úrady neinformovali o štátnej príslušnosti fanúšika, podľa agentúry DPA však nie je Mexičan.

    Fotogaléria zo zápasu Mexiko - Južná Afrika na MS vo futbale 2026 (skupina A)
    Účinkujúci na ihrisku počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom zápasu skupiny A Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.
    Momentka z futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.
    Tím Mexika pózuje pred začiatkom futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.
    Shakira spolu so svojím bratom Antoniom Mebarakom čaká na svoj výstup počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.
    33 fotografií
    Lyle Foster z Južnej Afriky vedie loptu počas futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Shakira počas otváracieho ceremoniálu MS 2026.Andrea Bocelli a EJAE vystupujú počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Ľudia sa zhromažďujú neďaleko pódia MS vo futbale počas fanúšikovského festivalu pred slávnostným otvorením futbalových MS 2026 v Mexiku, v mexickom meste Guadalajara.Juhokórejský fanúšik pózuje pred pódium MS vo futbale počas fanúšikovského festivalu pred slávnostným otvorením futbalových MS 2026 v Mexiku, v mexickom meste Guadalajara.Kolumbijský spevák J Balvin vystupuje pred začiatkom zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Andrea Bocelli a EJAE vystupujú počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Demonštrant drží mexickú vlajku počas pochodu pred otváracím dňom majstrovstiev sveta FIFA 2026 v Mexiko City.Demonštranti lepia plagáty s fotografiami nezvestných v Mexiku počas pochodu pred otváracím dňom majstrovstiev sveta 2026 v Mexiko City.Účinkujúci na ihrisku počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Účinkujúci na ihrisku počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Dobrovoľníci ťahajú plachtu cez ihrisko pred začiatkom zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City. Účinkujúci na ihrisku počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Mexickí fanúšikovia na tribúnach držia tričká s obrázkom Mexičana Jesúsa Gallarda pred začiatkom zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City. Mexickí fanúšikovia na tribúnach čakajú na začiatok zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Fanúšikovia prichádzajú do fan zóny deň pred zápasom skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Príslušníci bezpečnostných zložiek strážia zátarasu, zatiaľ čo fanúšikovia prechádzajú do priestoru fanúšikovského festivalu, kde sledujú zápas skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Shakira počas otváracieho ceremoniálu MS 2026.Shakira počas otváracieho ceremoniálu MS 2026.Shakira počas otváracieho ceremoniálu MS 2026.Momentka z futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Momentka z futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Momentka z futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Momentka z futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Momentka z futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Momentka z futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Momentka z futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Momentka z futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Momentka z futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.

    Očakáva sa, že horúčavy budú zásadným problémom pre hráčov a fanúšikov počas najdlhšieho svetového šampionátu v histórii, ktorý spoločne organizujú USA, Mexiko a Kanada. Mexico City leží navyše vo vysokej nadmorskej výške.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MexikoMexikoMEX
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    2
    ČeskoČeskoCZE
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    ilustračný záber
    ilustračný záber
    Tenis v Bratislave a volejbalistky v EL. Športový program na dnes (12. jún)
    dnes 00:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    ilustračný záber
    ilustračný záber
    Tenis v Bratislave a volejbalistky v EL. Športový program na dnes (12. jún)
    dnes 00:00
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    Domov»MS vo futbale 2026»Horúčavy môžu byť problémom MS. Jeden z fanúšikov pred prvým zápasom dostal infarkt