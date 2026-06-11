Horúčavy môžu byť problémom MS. Jeden z fanúšikov pred prvým zápasom dostal infarkt

Krátko pred otváracím zápasom futbalových majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Juhoafrickou republikou utrpel jeden z fanúšikov infarkt pred Aztéckym štadiónom v Mexico City.
Muža previezli do nemocnice, polícia neskôr uviedla, že jeho stav je stabilizovaný.
Miestne úrady neinformovali o štátnej príslušnosti fanúšika, podľa agentúry DPA však nie je Mexičan.
Fotogaléria zo zápasu Mexiko - Južná Afrika na MS vo futbale 2026 (skupina A)
Očakáva sa, že horúčavy budú zásadným problémom pre hráčov a fanúšikov počas najdlhšieho svetového šampionátu v histórii, ktorý spoločne organizujú USA, Mexiko a Kanada. Mexico City leží navyše vo vysokej nadmorskej výške.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina A
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body