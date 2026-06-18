    Nemecko
    Nemecko
    MS vo futbale 2026
    14.06.2026, Skupina E
    7 - 1
    2:1
    Curaçao
    Curaçao

    Na virálnej AI fotografii sa podobá na Hitlera, podniká právne kroky: Nemôžem tomu uveriť

    Nemecký fanúšik
    Nemecký fanúšik (Autor: Red Pill Media)
    TASR|18. jún 2026 o 16:53
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    Hoci Weitzel nie je na obrázku rozpoznateľný, jeho syn áno.

    Fanúšik nemeckej futbalovej reprezentácie podniká právne kroky po tom, čo sa na sociálnych sieťach stala virálnou jeho falošná fotografia vytvorená umelou inteligenciou, na ktorej sa v dave ľudí počas zápasu E-skupiny majstrovstiev sveta medzi Nemeckom a Curacaom (7:1) podobá na Adolfa Hitlera.

    „Nemôžem tomu uveriť,“ vyjadril sa vo štvrtok Jan Weitzel nemeckému vysielateľovi hr3 o falošnej fotografii, ktorá má na sociálnej sieti X viac ako milión zobrazení.

    Hoci Weitzel nie je na obrázku rozpoznateľný, jeho syn áno. Podľa agentúry DPA je fotografia vytvorená službou OpenAI v programe ChatGPT.

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    Na sociálnych sieťach sa objavili aj ďalšie videá vytvorené umelou inteligenciou vrátane skupiny nemeckých fanúšikov s rozpaženými rukami v štýle nacistického pozdravu.

    Weitzel uviedol, že si neuvedomoval rastúcu popularitu fotografie, no nenechá si tým kaziť svoj zážitok z MS.

    „Nenecháme nič, aby nám vzalo ten dobrý pocit. Plánujem zostať v dobrej nálade a baviť sa,“ povedal Nemec, ktorý už spolu s rodinou a priateľmi nahlásili incident polícii.

    Program skupiny E na MS vo futbale 2026

    14.06. 19:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Nemecko
    Nemecko
    7 - 1
    Curaçao
    Curaçao
    Houston | Houston
    15.06. 01:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    1 - 0
    Ekvádor
    Ekvádor
    Philadelphia | Philadelphia
    20.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Toronto | Toronto
    21.06. 02:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Curaçao
    Curaçao
    Kansas City | Kansas City

    MS vo futbale 2026 - skupina E

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    NemeckoNemeckoGER
    1
    1
    0
    0
    7:1
    3
    V
    2
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    3
    EkvádorEkvádorECU
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    4
    CuraçaoCuraçaoCUW
    1
    0
    0
    1
    1:7
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Brazílčan Neymar (10).
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Brazílčan Neymar (10).
    Brazílčan Neymar (10).
    Neymar prvýkrát trénoval po zranení s tímom. Kedy pomôže Brazílii v zápase?
    teraz
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    Domov»MS vo futbale 2026»Na virálnej AI fotografii sa podobá na Hitlera, podniká právne kroky: Nemôžem tomu uveriť