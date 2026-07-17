Vláda Falklandských ostrovov odsúdila transparent Argentíny: Sme sklamaní, žiaľ, nie prekvapení

Vláda Falklandských ostrovov vyjadrila sklamanie nad tým, že argentínska futbalová reprezentácia po stredajšom víťazstve nad Anglickom (2:1) na majstrovstvách sveta mávala vlajkou s názvom Malvíny.
Argentínska vláda stále označuje Falklandy ako Malvíny a naďalej si nárokuje zvrchovanosť nad ostrovmi.
Vo vyhlásení sa uvádza: „Vláda Falklandských ostrovov je sklamaná, žiaľ, nie prekvapená, že sa argentínska futbalová reprezentácia rozhodla poškvrniť výsledok semifinále MS vo futbale, zápasu, ktorý sa v žiadnom prípade netýkal Falklandských ostrovov.
Napriek tomu nie je pre nikoho novinkou, že obyvatelia ostrovov sa v roku 1982 stali obeťami agresívnej invázie, ktorá mnohých traumatizovala.
Transparent, ktorý Argentína včera večer vyvesila, bol preto pre mnohých ľudí na Falklandoch obzvlášť necitlivý. Vláda Falklandských nechce, aby sa politika miešala do športu.
Rovnako si neželáme, aby sa ostrovy a ich obyvatelia používali ako politická futbalová lopta v každej diskusii o Anglicku a Argentíne. Vítame podporné vyhlásenie britskej vlády z dnešného rána.“