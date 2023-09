Mikulášek, Koky, Zuzák a elitné talenty domácej scény. Čo nás čaká na FABRIQ 3?

Tretí turnaj a veterán proti nováčikovi MMA

Nie je mnoho českých alebo českých fanúšikov, ktorí by nepoznali jeho meno. Hoci svojím správaním rozdeľuje divákov na dva tábory, kedy ho jedni milujú a druhí zatracujú, Václav Mikulášek vždy do zápasu donesie atraktívny štýl boja.

So skóre 9-11 v profesionálnom MMA na konte má Mikulášek za sebou v kariére náročné duely so zápasníkmi ako Karlos Vémola, Thomas Robertsen, Tomáš Bolo alebo Ondřej Raška.

Pre Kokyho pôjde o jeho premiéru medzi profesionálmi, no v žiadnom prípade nejde o neskúseného nováčika. Slovák je v postoji rešpektovaným bojovníkom, do karát by mu mal hrať naviac fakt, že jeho súper nepatrí medzi elitných zemiarov.

V hlavnom zápase by sme mohli byť svedkami tvrdých výmien v postoji. Obaja bojovníci si naviac na sociálnych sieťach vymenili tvrdé odkazy, čo ukazuje na to, že víťazstvo na FABRIQ 3 je veľmi cenné.

Na treťom podujatí nebude chýbať ani Magomed Kadimagomedov, bojovník, ktorý si práve na FABRIQu pripísal skalpy Michala Konráda a Romana Paulusa.

Súperom Kadimagomedova bude Mukhammad Alikhujaev, zverenec UFC zápasníka Makhmuda Muradova.

Do zápasu sa vracia skúsený Matej Šurín. V zápase velterovej váhy vyzve Slovák Adama Horvátha.