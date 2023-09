Porazil sa sám. Mikulášek o skrate: Prestalo ma to baviť, vzdal som vyhraný zápas

„Prestalo ma to baviť. Po nachodených 150 kilometrov v klietke, pätnástich minútach extra pauzy, len aby sa vydýchal a naháňaní niekoho v klietke, kto sľuboval, že si to so mnou rozdá v stredu klietky a odtrhne mi hlavu, prestalo ma to baviť.

Nie je to niečo, čo som čakal. Vzdal som vyhraný zápas, čo je asi tá horšia časť toho celého. Čítal som dokonca i to, že som ten zápas predal, fakt som chcel zvíťazil a tú hlavu mu urvať, ale nedarilo sa mi to a nebavilo ma čakať.

Trafil som trikrát kolenom čisté brucho, za ktoré sa chytil a oni povedia stop, tak už ma to nebaví. Skutočne ho to bolelo. Nemám nič proti rozhodcovi, moja najväčšia chyba je, že najprv konám a potom myslím, ale už ma to nebavilo. Bolo to zbytočné, ale už ma to štvalo a zareagoval som tak, ako viem najlepšie, a to skratovo,“ nechal sa počuť rodák z Ostravy.