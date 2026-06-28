    DR Kongo
    DR Kongo
    MS vo futbale 2026
    28.06.2026, Skupina K
    3 - 1
    0:1
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    PrehľadOnline prenosSumárWissaCannavaro

    Cannavaro nestratil úsmev ani po prehre Uzbekistanu: Hráči v šatni trpia viac ako ktokoľvek iný

    Tréner Uzbekistanu Fabio Cannavaro počas MS vo futbale 2026
    Tréner Uzbekistanu Fabio Cannavaro počas MS vo futbale 2026 (Autor: TASR/AP)
    ČTK|28. jún 2026 o 11:01
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    Na tlačovej konferencii po prehre s DR Kongom 1:3 sa zastal svojich hráčov a vyhlásil, že do zápasu dali všetko.

    Talian Fabio Cannavaro na vlastnej koži spoznal krásu aj krutosť futbalového majstrovstva sveta.

    Ako kapitán doviedol squadru azzurru pred dvadsiatimi rokmi k titulu majstrov sveta, no ako tréner dnes musel prehltnúť vypadnutie Uzbekistanu už po troch zápasoch.

    Na tlačovej konferencii po prehre s DR Kongom 1:3 sa zastal svojich hráčov a vyhlásil, že do zápasu dali všetko.

    Novinárov zaskočilo, že sa 52-ročný kouč usmieval, rovnako ako po debakli od Portugalska.

    „Myslíte si, že nie som nahnevaný? Som, pretože nerád prehrávam. Ale na hráčov sa nemôžem sťažovať. Samozrejme, urobili chyby, ale verte mi, že teraz v šatni trpia viac ako ktokoľvek iný v Uzbekistane,“ povedal tréner.

    Výsledky Uzbekistanu na MS vo futbale 2026

    18.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    1 - 3
    Kolumbia
    Kolumbia
    Mexiko City | Mexiko City
    23.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Portugalsko
    Portugalsko
    5 - 0
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Houston | Houston
    28.06. 01:30
    | Skupina K | Matchday 17
    DR Kongo
    DR Kongo
    3 - 1
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Atlanta | Atlanta

    Futbalový zväz ho angažoval až minulý október, keď už mal Uzbekistan za sebou úspešnú kvalifikáciu.

    Šéfovia futbalu v tejto stredoázijskej krajine chceli mať na lavičke známe meno a vybrali si držiteľa Zlatej lopty z roku 2006, hoci Cannavaro na predchádzajúcich trénerských pôsobiskách v Číne, Saudskej Arábii ani v Diname Záhreb neuspel.

    S ročným príjmom štyri milióny eur sa stal jedným z najlepšie platených trénerov na majstrovstvách sveta.

    Doterajší tréner Timur Kapadze mal byť jeho asistentom, no neskôr údajne po nezhodách s Talianom z tímu odišiel a Cannavaro si priviedol z Talianska vlastných spolupracovníkov.

    Obrat v zápase po vyhratom polčase podľa neho spôsobil strach z víťazstva.

    „Cez prestávku sme si povedali, že musíme držať tempo a vytlačiť obrannú líniu čo najvyššie. Ale urobili sme presný opak. A keď ste stále chrbtom k súperovej bráne, tak o loptu takmer vždy prídete,“ priznal taktické zlyhanie tímu.

    O jeho budúcnosti na lavičke Uzbekistanu zatiaľ nie je rozhodnuté, no tréner už vyslal odkaz fanúšikom aj predstaviteľom zväzu.

    „Uzbecký futbal musí aj naďalej investovať peniaze do akadémií, investovať peniaze do mladých hráčov, pretože je to jediný spôsob, ako dostať Uzbekistan na majstrovstvá sveta aj v ďalších rokoch,“ povedal Cannavaro.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina K

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KolumbiaKolumbiaCOL
    3
    2
    1
    0
    4:1
    7
    R
    V
    V
    2
    PortugalskoPortugalskoPOR
    3
    1
    2
    0
    6:1
    5
    R
    V
    R
    3
    DR KongoDR KongoCOD
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    V
    P
    R
    4
    UzbekistanUzbekistanUZB
    3
    0
    0
    3
    2:11
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 17

    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Panama
    Panama
    0 - 2
    Anglicko
    Anglicko
    New York | New York
    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    2 - 1
    Ghana
    Ghana
    Philadelphia | Philadelphia
    28.06. 01:30
    | Skupina K | Matchday 17
    DR Kongo
    DR Kongo
    3 - 1
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Atlanta | Atlanta
    28.06. 01:30
    | Skupina K | Matchday 17
    Kolumbia
    Kolumbia
    0 - 0
    Portugalsko
    Portugalsko
    Miami | Miami
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Alžírsko
    Alžírsko
    3 - 3
    Rakúsko
    Rakúsko
    Kansas City | Kansas City
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Jordánsko
    Jordánsko
    1 - 3
    Argentína
    Argentína
    Dallas | Dallas

    MS vo futbale 2026

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    Domov»MS vo futbale 2026»Cannavaro nestratil úsmev ani po prehre Uzbekistanu: Hráči v šatni trpia viac ako ktokoľvek iný