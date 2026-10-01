Zrušené preteky dostali nečakanú náhradu. Formula sa vracia na známy okruh

Po deviatich rokoch sa v seriáli majstrovstiev sveta Formuly 1 pôjdu preteky v Malajzii, ktoré nahradia v apríli zrušenú Veľkú cenu Bahrajnu.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
Na trati v Sepangu bude obhajovať vedenie v šampionáte Talian Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu.
Stiahnuť jeho 66-bodový náskok chce víťaz posledného podujatia v Azerbajdžane a tímový kolega George Russell.
Preteky v Malajzii sú náhradou za zrušenú GP Bahrajnu, ktorá sa v apríli neuskutočnila (rovnako ako v Saudskej Arábii) kvôli vypätej situácii na Blízkom východe po vypuknutí vojnového konfliktu USA a Izraela s Iránom.
Preteky sa uskutočnia pod názvom „Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia“.
Na okruh Sepang sa F1 vráti prvýkrát od roku 2017, keď tam triumfoval Holanďan Max Verstappen z Red Bullu pred Lewisom Hamiltonom, ktorý vtedy ešte jazdil za Mercedes. Potom preteky pre odliv divákov a pokles príjmov z kalendára vypadli.
Zo súčasných 22 pilotov si posledné podujatie v Malajzii pamätá desať. Popri Verstappenovi a Hamiltonovi (2014) tam predtým zvíťazil aj Fernando Alonso (2005, 2007 a 2012).
Naopak, prvýkrát na Sepangu pôjdu 20-ročný líder MS Antonelli aj o osem rokov starší Russell, ktorý v sobotu v Baku znížil manko na čelo z 81 na 66 bodov.
„Pretekáme v Sepangu prvýkrát, ale ako dieťa som tento okruh miloval, pretože som na ňom jazdil na PlayStatione,“ povedal Russell.
„Teším sa, keď tam pôjdem, a verím, že vďaka skúsenostiam, ktoré som získal s ovládačom v ruke, budem cez víkend o niečo rýchlejší,“ uviedol Russell. Pred tretím Hamiltonom má k dobru 37 bodov.
Russell si pred týždňom pripísal v Baku tretie víťazstvo v sezóne a prvé od júnových pretekov v Rakúsku. Vyhral po dramatickom závere, keď na dlhej cieľovej rovinke udržal vedenie o 196 tisícin sekundy pred Verstappenom.
Štvornásobný šampión, ktorý v stredu oslávil 29. narodeniny, bol tretíkrát za sebou na stupňoch víťazov. Na premiérové víťazstvo v sezóne však naďalej čaká.
„V porovnaní s jazdcami, ktorí tu predtým pretekali, máme veľké šťastie, že máme k dispozícii najlepšie šasi a pohonnú jednotku. To by nám malo oproti ostatným zabezpečiť výhodu,“ podotkol Russell.
Naopak, Antonelli sa pokúsi vrátiť na víťaznú vlnu po tom, ako skončil v Azerbajdžane po štarte zo 16. miesta piaty. Okrem okruhu a 56 kôl sa budú musieť piloti vyrovnať aj s vlhkosťou a vysokými teplotami.
Počas pretekov je navyše vysoká pravdepodobnosť dažďa. „Ak k tomu dôjde, bude to pre všetkých veľká výzva, pretože s týmito monopostami máme na mokrej trati len veľmi málo skúseností,“ povedal Antonelli.
Program v Malajzii odštartujú dva piatkové tréningy. Po sobotňajšom treťom sa od 10.00 h SELČ pôjde kvalifikácia a hlavné preteky odštartujú v nedeľu o hodinu skôr.