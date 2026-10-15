    Tím Haas spravil razantný rez v zostave. Skúseného pilota nahradí mladý talent

    Oliver Bearman.
    Oliver Bearman. (Autor: TASR/AP)
    TASR|15. okt 2026 o 16:42
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    Haas sa definitívne rozlúčil s Oconom, ktorý v tíme nemal istú budúcnosť od minulej sezóny.

    Brit Ollie Bearman bude mať v ďalšej sezóne za tímového kolegu nováčika vo Formule 1. Tím Haas totiž oznámil, že v roku 2027 bude v jeho farbách jazdiť Brazílčan Rafael Camara.

    Dvadsaťjedenročný pilot nahradí v kokpite Estebana Ocona, s ktorým už americký tím ďalej nepočíta. Camara, člen juniorskej akadémie Ferrari, momentálne vedie šampionát Formuly 2, ktorá slúži ako prípravná séria pre efjednotku.

    „Som veľmi šťastný, že sa pripájam k tímu Haas ako jazdec F1,“ uviedol Camara podľa DPA. „Je to dôležitý krok v mojej kariére a chcem poďakovať majiteľovi Geneovi Haasovi a šéfovi tímu Ajaovi Komacuovi za dôveru, ktorú do mňa vložili.“

    Pred záverečnými šiestimi pretekmi prebiehajúcej sezóny F1 figuruje stajňa Haas na siedmom mieste v Pohári konštruktérov, pričom Bearman získal 23 z celkových 30 bodov tímu.

    Formula 1 2026

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