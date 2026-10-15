Tím Haas spravil razantný rez v zostave. Skúseného pilota nahradí mladý talent

Brit Ollie Bearman bude mať v ďalšej sezóne za tímového kolegu nováčika vo Formule 1. Tím Haas totiž oznámil, že v roku 2027 bude v jeho farbách jazdiť Brazílčan Rafael Camara.
- Formula 1: Program, kalendár a víťazi v sezóne 2026 (F1)
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
Dvadsaťjedenročný pilot nahradí v kokpite Estebana Ocona, s ktorým už americký tím ďalej nepočíta. Camara, člen juniorskej akadémie Ferrari, momentálne vedie šampionát Formuly 2, ktorá slúži ako prípravná séria pre efjednotku.
„Som veľmi šťastný, že sa pripájam k tímu Haas ako jazdec F1,“ uviedol Camara podľa DPA. „Je to dôležitý krok v mojej kariére a chcem poďakovať majiteľovi Geneovi Haasovi a šéfovi tímu Ajaovi Komacuovi za dôveru, ktorú do mňa vložili.“
Pred záverečnými šiestimi pretekmi prebiehajúcej sezóny F1 figuruje stajňa Haas na siedmom mieste v Pohári konštruktérov, pričom Bearman získal 23 z celkových 30 bodov tímu.