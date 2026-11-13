EÚ chce zasiahnuť proti Rusku. Kým trvá vojna, na veľké podujatia sa vracať nemá

Únijná diplomacia a Európska komisia pripravujú návrhy na obmedzenie účasti Ruska na medzinárodných športových podujatiach. Uviedla to šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová.
Komisia sa zároveň zaoberá financovaním športových organizácií, ktoré umožňujú ruským a bieloruským športovcom plnohodnotný návrat do medzinárodných súťaží pod vlajkami svojich krajín.
Európska komisia uviedla, že účasť Ruska a Bieloruska na medzinárodných športových a kultúrnych podujatiach by sa nemala normalizovať, kým nebude na Ukrajine dosiahnutý spravodlivý a trvalý mier.
Komisia zároveň upozornila, že Medzinárodný olympijský výbor ponechal na jednotlivých športových federáciách a usporiadateľoch rozhodnutia, či ruských športovcov pozvú a umožnia používanie ruských štátnych symbolov.
"Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVA) a Európska komisia sa rozhodli pripraviť návrhy na obmedzenie účasti Ruska na športových podujatiach a bojovať proti jeho pokusom o normalizáciu svojho medzinárodného obrazu," stojí v odpovedi, do ktorej nahliadla agentúra ČTK.
EÚ už navyše pristúpila ku konkrétnym sankciám. V rámci 21. sankčného balíka prijatého tento rok v júli zaradila na sankčný zoznam ruského ministra športu a predsedu Ruského olympijského výboru Michaila Degťarjova.
Komisia sa otázkou financovania športových organizácií zaoberá už od tohtoročného leta, keď ju na prehodnotenie podpory únie vyzvalo deväť členských štátov: Dánsko, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko.
Krajiny požadovali, aby európske peniaze nedostávali organizácie umožňujúce návrat ruských a bieloruských športovcov do medzinárodných súťaží.