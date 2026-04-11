Po zahodenej penalte sa cítil zdrvený. Taliansky reprezentant si najal psychológa

Pio Esposito
Pio Esposito (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|11. apr 2026 o 12:04
Ťažko som sa s tým sklamaním vyrovnal, hovorí.

Taliansky futbalista Francesco Pio Esposito priznal sklamanie po nepremenenej penalte v drese „azúrových“ v neúspešnom finále baráže o postup na MS 2026 v Bosne a Hercegovine.

Útočník Interu Miláno bol prvým strelcom Talianska v rozstrele, no pokutový kop poslal nad brvno.

Futbalisti Talianska po penaltovom rozstrele v baráži MS 2026 proti Bosne a Hercegovine.
Súvisiaci článok
Všichni jsou už v Mexiku, ale Taliani zostanú opäť doma. Hanba a katastrofa, lamentujú

„Ťažko som sa s tým sklamaním vyrovnal. Uprene som pozeral na jeden bod a nevedel som pochopiť, čo sa stalo. Cítil som sa zdrvený,“ citoval rozhovor 20-ročného Taliana portál football-italia.net.

Odchovanec akadémie „nerazzurri“ prezradil, že v uplynulých mesiacoch začal spolupracovať so športovým psychológom.

„Veľmi mi pomáha. Po zápasoch vôbec nespím pre adrenalín. Zostávam s ľuďmi, na ktorých mi záleží, a začal som s kurzom angličtiny. Chcem sa v tom zlepšiť,“ dodal Esposito, ktorý má v tejto sezóne na konte deväť gólov a šesť asistencií v 41 zápasoch.

Pio Esposito
Pio Esposito
Po zahodenej penalte sa cítil zdrvený. Taliansky reprezentant si najal psychológa
dnes 12:04
