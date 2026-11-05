Zapletalová získala maximálny počet bodov. Anketu Atlét roka ovládla tretíkrát v kariére

Druhý rok v rade si slovenskú atletiku podmanila Emma Zapletalová. Prekážkarka na 400 m vyjadrila dominanciu presahujúcu domácu aj európsku scénu ziskom svojho celkovo už tretieho ocenenia v hlavnej kategórii ankety Slovenského atletického zväzu Atlét roka.
O tom, že Emma Zapletalová skompletizuje hetrik (2021, 2025 a 2026), jednomyseľne rozhodlo 69 hlasujúcich novinárov, atletických odborníkov (trénerov a funkcionárov), organizátorov podujatí a zástupcov klubov – všetci ju zaradili na prvé miesto.
Za úspešnú sezónu 2026 definovanú ziskom zlata na majstrovstvách Európy v Birminghame dostala 690 bodov.
O 113 bodov menej získala semifinalistka na 800 m na HMS v Toruni aj na ME v Birminghame Gabriela Gajanová. Atlétka roka 2024 sa s 577 bodmi medziročne posunula o jednu priečku vyššie.
Prvú trojku z rovnakého klubu ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica aj vrcholového strediska VŠC Dukla doplnil Matej Baluch, ktorého hlasujúci odmenili 471 bodmi najmä za vyrovnaný slovenský rekord v semifinále 400 m prekážok na vrcholnom podujatí sezóny.
Dvakrát počas galavečera v bratislavskom hoteli Double Tree by Hilton vystúpil na pódium Sebastian Karp. Majster Európy do 18 rokov si prevzal cenu v mládežníckej kategórii a stal sa tiež „Prekvapením/Objavom roka“.
Paralela medzi športovcami a ich trénermi platila aj tento rok: Bram Peters (kouč Emmy Zapletalovej) jednoznačne obhájil trofej v kategórii Tréner roka – dospelí, zatiaľ čo Norbert Pecze (Sebastian Karp) sa tešil zo svojho prvého triumfu v mládežníckej kategórii.
Veteránom roka sa stal už ôsmy raz Milan Belianský.
Majsterka Európy a druhá na svete
Nevšedný a aj v kontexte celého slovenského športu jedinečný príbeh Emmy Zapletalovej pokračoval i v roku 2026.
Po famóznom vlaňajšom návrate sa ďalšia jeho kapitola niesla v znamení potvrdzovania pozície najlepšej Európanky na 400 m prekážok.
Svoju hlavnú misiu zavŕšila členka banskobystrickej Dukly ziskom vytúženého birminghamského zlata a pridala aj „bonusy“ – obhajobu druhého miesta vo finále Diamantovej ligy v Bruseli a rovnakú priečku v premiére Ultimate Championship v Budapešti.
Zverenka Brama Petersa nemohla druhý rok vzájomnej spolupráce hodnotiť inak ako pozitívne: 22 individuálnych štartov premenila na 14 víťazstiev, z toho 5 na mítingoch prestížnej Diamantovej ligy, a na 8 slovenských rekordov, pričom ďalšie dva dosiahla ako členka štvrťkárskych štafiet.
Od 18. augusta nahradila Femke Broedersovú-Bolovú na čele svetového renkingu a sezónu 2026 ukončila ako dvojka svetových a jednotka európskych tabuliek na 400 m prekážok – časom 52,30.
Zaslúžene sa dočkala nominácie do širšieho výberu 10 žien na ocenenie Európska atlétka roka 2026. Vo finálovej trojke chýbala, zato v domácej ankete nebolo o jej prvenstve žiadnych pochýb.
Tretím víťazstvom sa vyrovnala Igorovi Kováčovi (1995, 1997, 1999), Milanovi Haborákovi (2000 – 2002) a Jánovi Volkovi (2017, 2019, 2022), viackrát sa tešili z trofeje už iba Libor Charfreitag (6×) a rekordér Matej Tóth (7×).
Skvelý záver sezóny Gajanovej
Štvrtú korunováciu kráľovnej slovenskej atletiky bez prerušenia ešte umocnilo druhé miesto Gabriely Gajanovej, ktorá k sérii ženských úspechov prispela vo svojej zatiaľ životnej sezóne 2024.
Snaha vicemajsterky Európy na 800 m z Ríma o obhajobu sa síce v Birminghame skončila už v semifinále, ale v ňom nechýbalo veľa, aby zverenka Louisa Heyera prekvapila prenikom do elitnej spoločnosti s „veľkou trojkou“ sezóny (Audrey Werrová, Keely Hodgkinsonová, Femke Broedersová-Bolová).
Od postupovej pozície ju po páde súperiek delilo 18 stotín… O vnútornej sile 27-ročnej Bobrovčanky svedčí spôsob, akým po 14. mieste z ME zvládla tri záverečné štarty v sezóne.
Povzbudená výborným tretím úsekom rekordnej birminghamskej štvrťkárskej štafety utvorila najskôr v Göteborgu národný rekord na 1000 m (2:35,55) a potom v Bellinzone a Roverente predviedla svoj štvrtý (1:58,76) a druhý (1:58,37) top výkon kariéry.
Zabudnúť netreba ani na halovú časť, v ktorej dvakrát posunula vlastný slovenský rekord (2:00,45 a 1:59,85), keď sa ako prvá Slovenka dostala pod hranicu dvoch minút.
Gajanová nechýba v prvej desiatke ankety od roku 2018, vtedy do nej vstúpila súčasne s prvenstvom v mládežníckej kategórii a od roku 2023 bola zakaždým v top 3.
Baluch vyrovnal národný rekord
Mládežnícky Atlét roka 2019 Matej Baluch sa začal pravidelne vyskytovať v top 10 hlavnej kategórie od roku 2020 (iba v roku 2024 z nej vypadol, bol až 22., najvyššie 6./2022), ale až teraz sezóna korunovaná vyrovnaním slovenského rekordu na 400 m prekážok 48,94 (delí sa oň s Jozefom Kucejom a Patrikom Dömötörom) v rozbehu na ME a 13. miestom v semifinále katapultovala zverenca Edmunda Kováča do najlepšej trojky.
Bronzový z juniorských ME 2019 položil základ svojho úspechu na rýchlosti: osobné rekordy si zlepšil v hale na 50 m (5,87) a 60 m (6,78), vonku na 100 m (10,31), 150 m (15,44) a 200 m (20,79).
Prekážkari v ankete dominovali
Na tretie miesto siahala aj ďalšia prekážkarka na 400 m Daniela Ledecká (ŠK ŠOG Nitra/VŠC Dukla), rovnako ako Baluch celkovo 13. na ME v Birminghame. Chýbalo jej k nemu 17 bodov.
Blízko k symbolickému „pódiu“ bola tiež ako členka rekordných štafiet žien na 4×400 m (na halových MS v zložení Daniela Ledecká, Viktória Korbová, Martina Segečová, Emma Zapletalová/náhradníčky Rebecca Slezáková, Lenka Gymerská, na ME v zostave Viktória Korbová, Emma Zapletalová, Gabriela Gajanová, Daniela Ledecká/náhradníčky Rebecca Slezáková, Martina Segečová), ktoré spoločne obsadili piatu pozíciu (278 bodov).
Nadvládu prekážkarov na 400 m podčiarklo anketové 6. miesto Patrika Dömötöra (Slávia STU Bratislava/VŠC Dukla, 264 bodov).
Do Siene slávy Velďáková
Na galavečere spojenom s vyhlasovaním výsledkov ankety Atlét roka slávnostne uviedli do Siene slávy slovenskej atletiky (SSSA) laureátku z roku 2011 Danu Dubovskú Velďákovú.
Vstupom držiteľky trojskokanského slovenského rekordu (14,51 11. mája 2008 v Pavii), finalistky na všetkých vrcholných podujatiach (OH, MS, ME, HMS, HME), bronzovej medailistky z halových ME v Turíne 2009 a v Paríži 2011 a striebornej zo Svetovej univerziády v Bangkoku 2007 sa menoslov členov SSSA rozšíril na 57 osobností.
Európska atletika (EA) tento rok ocenila prínos dvoch slovenských trénerov a jedného funkcionára. European Coaching Award si z galavečera odniesli Eva Charfreitagová a Eugen Laczo (v zastúpení zverenky Moniky Weigertovej), držiteľom Member Federation Award sa stal bývalý (2016 – 2025) a čestný viceprezident Slovenského atletického zväzu a čestný člen SOŠV Ladislav Asványi.
SAZ využil bilančný večer aj na oficiálnu rozlúčku s prekážkarkou Stanislavou Škvarkovou a s chodcom Michalom Morvayom, ktorí sa v tejto sezóne rozhodli ukončiť aktívnu kariéru. Zaslúžený potlesk sprevádzal tiež poďakovanie Matejovi Spišiakovi.
Kouč, ktorý pred desiatimi rokmi priviedol Mateja Tótha k chodeckému olympijskému zlatu v Riu de Janeiro, po ME v Birminghame uzavrel svoju trénerskú misiu.
Informácie priniesol Slovenský atletický zväz.
Atlét roka 2026
Výsledky:
- Emma Zapletalová (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica, 400 m prek. a šprinty) 690
- Gabriela Gajanová (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica, stredné trate) 577
- Matej Baluch (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica, 400 m prek. a šprinty) 471
- Daniela Ledecká (ŠK ŠOG Nitra, 400 m prek. a šprinty) 454
- Štafeta žien SR na 4×400 m (na HMS Daniela Ledecká, Viktória Korbová, Martina Segečová, Emma Zapletalová/náhradníčky Rebecca Slezáková, Lenka Gymerská, na ME Viktória Korbová, Emma Zapletalová, Gabriela Gajanová, Daniela Ledecká/náhradníčky Rebecca Slezáková, Martina Segečová) 278
- Patrik Dömötör (Slávia STU Bratislava, 400 m prek. a šprinty) 264
- Jakub Kubínec (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica, oštep) 255
- Michal Morvay (TJ Stavbár Nitra, chôdza) 214
- Peter Dávid (AK ŠK UMB Banská Bystrica, prekážky a šprinty) 128
- Ján Volko (Naša atletika Bratislava, šprinty) 110