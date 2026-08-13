VIDEO: Zlatá Zapletalová potiahla súperky, padol aj národný rekord. Pozrite si finálový beh

Emma Zapletalová sa stala prvou Slovenkou s titulom majsterky Európy v atletike. V anglickom Birminghame ovládla v stredu beh na 400 m cez prekážky.
Hoci sa až po siedmu z desiatich prekážok držala na druhom mieste, v závere predviedla najlepšie zrýchlenie a dosiahla čas 52,91 sekundy.
Po bronze z vlaňajších MS v Tokiu tak obohatila svoju medailovú zbierku o najcennejší kov z kontinentálneho šampionátu. Spomedzi jej krajanov dokázal na ME v atletike triumfovať len kladivár Libor Charfreitag.
Rodáčku z Nitry doplnili na stupňoch víťaziek domáca Emily Newnhamová a tiež Fatoumata Bintová Diallová. Obe si popri Zapletalovej vytvorili osobné maximá, Portugalčanka dokonca národný rekord.
VIDEO: Víťazstvo Emmy Zapletalovej na ME v atletike 2026 (od 2:02 min)
"Vyjsť na ten najvyšší stupienok je splnený sen. Dnes sú to majstrovstvá Európy, ale verím, že v budúcnosti to bude aj čosi viac.
Veľmi sa teším. Toto zlato nie je len pre mňa, ale aj pre môj tím, trénera, rodinu a pre celé Slovensko," povedala Zapletalová po pretekoch.
Okrem zlata na ME zostáva tohtoročnou líderkou svetových tabuliek s časom 52,30 sekundy, ktorý zabehla na Diamantovej lige v katarskej Dauhe.
V tomto roku ju čaká ešte niekoľko pretekov, vrátane finále Diamantovej ligy v Bruseli či World Athletics Ultimate Championship v Budapešti.
ME v atletike 2026
Beh žien na 400 m cez prekážky - finále:
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Emma Zapletalová
52,91 s
2.
Emily Newnhamová
53,33 s
3.
Fatoumata Bintová Diallová
53,55 s
4.
Paulien Couckuytová
53,87 s
5.
Ayomide Folorunsová
54,29 s
6.
Lina Nielsenová
54,35 s