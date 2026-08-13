    VIDEO: Zlatá Zapletalová potiahla súperky, padol aj národný rekord. Pozrite si finálový beh

    Slovenka Emma Zapletalová zvíťazila v behu na 400 m prekážky na ME v atletike 2026.
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    Slovenka Emma Zapletalová zvíťazila v behu na 400 m prekážky na ME v atletike 2026. (Autor: TASR)
    Sportnet|13. aug 2026 o 07:30
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    Emma Zapletalová je európskou šampiónkou.

    Emma Zapletalová sa stala prvou Slovenkou s titulom majsterky Európy v atletike. V anglickom Birminghame ovládla v stredu beh na 400 m cez prekážky.

    Hoci sa až po siedmu z desiatich prekážok držala na druhom mieste, v závere predviedla najlepšie zrýchlenie a dosiahla čas 52,91 sekundy.

    Po bronze z vlaňajších MS v Tokiu tak obohatila svoju medailovú zbierku o najcennejší kov z kontinentálneho šampionátu. Spomedzi jej krajanov dokázal na ME v atletike triumfovať len kladivár Libor Charfreitag. 

    Rodáčku z Nitry doplnili na stupňoch víťaziek domáca Emily Newnhamová a tiež Fatoumata Bintová Diallová. Obe si popri Zapletalovej vytvorili osobné maximá, Portugalčanka dokonca národný rekord.

    VIDEO: Víťazstvo Emmy Zapletalovej na ME v atletike 2026 (od 2:02 min)

    "Vyjsť na ten najvyšší stupienok je splnený sen. Dnes sú to majstrovstvá Európy, ale verím, že v budúcnosti to bude aj čosi viac.

    Veľmi sa teším. Toto zlato nie je len pre mňa, ale aj pre môj tím, trénera, rodinu a pre celé Slovensko," povedala Zapletalová po pretekoch.

    Okrem zlata na ME zostáva tohtoročnou líderkou svetových tabuliek s časom 52,30 sekundy, ktorý zabehla na Diamantovej lige v katarskej Dauhe. 

    V tomto roku ju čaká ešte niekoľko pretekov, vrátane finále Diamantovej ligy v Bruseli či World Athletics Ultimate Championship v Budapešti.

    Fotogaléria: Emma Zapletalová sa stala majsterkou Európy v behu na 400 m cez prekážky
    Emma Zapletalová pózuje po zisku zlatej medaily na ME v atletike 2026
    Emma Zapletalová pózuje po zisku zlatej medaily na ME v atletike 2026
    Slovenská atlétka Emma Zapletalová sa teší v cieli zo zisku zlata po finále v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy
    Emma Zapletalová sa stala majsterkou Európy v behu na 400 m prekážok
    26 fotografií
    Emma Zapletalová sa stala majsterkou Európy v behu na 400 m prekážokEmma Zapletalová pózuje po zisku zlatej medaily na ME v atletike 2026Emma Zapletalová pózuje po zisku zlatej medaily na ME v atletike 2026Emma Zapletalová pózuje po zisku zlatej medaily na ME v atletike 2026Slovenská atlétka Emma Zapletalová sa zahryzáva do zlatej medaily po víťazstve vo finále v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách EurópyEmma Zapletalová po zisku zlatej medaily na ME v atletike 2026Emma Zapletalová sa stala majsterkou Európy v behu na 400 m prekážokSlovenská atlétka Emma Zapletalová sa teší v cieli zo zisku zlata po finále v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách EurópyEmma Zapletalová sa stala majsterkou Európy v behu na 400 m prekážokEmma Zapletalová sa stala majsterkou Európy v behu na 400 m prekážokSlovenská atlétka Emma Zapletalová sa teší zo zisku zlatej medaily po finále v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách EurópySlovenská atlétka Emma Zapletalová sa teší zo zisku zlatej medaily po finále v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách EurópySlovenská atlétka Emma Zapletalová sa teší zo zisku zlatej medaily po finále v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách EurópySlovenská atlétka Emma Zapletalová sa teší zo zisku zlatej medaily po finále v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách EurópySlovenská atlétka Emma Zapletalová pózuje so zlatou medailou po finále v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách EurópySlovenská atlétka Emma Zapletalová sa teší zo zisku zlatej medaily po finále v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách EurópySlovenská atlétka Emma Zapletalová sa teší zo zisku zlatej medaily po finále v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách EurópySlovenská atlétka Emma Zapletalová s tetovaním v tvare olympijských kruhov pred finále v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách EurópySlovenská atlétka Emma Zapletalová (uprostred), Britka Lina Nielsenová (vľavo) a Talianka Ayomide Folorunsová počas finále v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách EurópySlovenská atlétka Emma Zapletalová sa teší v cieli zo zisku zlata po finále v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách EurópySlovenská atlétka Emma Zapletalová sa teší v cieli zo zisku zlata po finále v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách EurópySlovenská atlétka Emma Zapletalová (vpravo) a Britka Lina Nielsenová počas finále v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy

    ME v atletike 2026

    Beh žien na 400 m cez prekážky - finále:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    SVK

    Emma Zapletalová

    52,91 s

    2.

    GBR

    Emily Newnhamová

    53,33 s

    3.

    PRT

    Fatoumata Bintová Diallová

    53,55 s

    4.

    BEL

    Paulien Couckuytová

    53,87 s

    5.

    ITA

    Ayomide Folorunsová

    54,29 s

    6.

    GBR

    Lina Nielsenová

    54,35 s

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