Zapletalová zatemnila zatmenie Slnka. Ešte mi musí cinknúť, že som šampiónka, povedala

Dvanásty august sa zapíše ako deň, keď milióny ľudí na svete videli na vlastné oči zatmenie Slnka.
Svoje fotky zverejňovali na sociálne siete a zaplavili tak internetový priestor. Na Slovensku však malo Slnko veľmi silnú konkurenciu.
Dvanásty august na Slovensku však bude mať aj inú hrdinku. Internety a aj srdcia Slovákov ovládla Emma Zapletalová, ktorá si vybojovala zlatú medailu v behu na 400 metrov cez prekážky na ME v atletike 2026.
Musí jej to cinknúť
Zapletalová tak získala prvý najcennejší kov pre Slovensko v ženskej atletike. Medzi mužmi sa to podarilo len kladivárovi Liborovi Charfreitagovi v roku 2010.
Po tomto úspechu sa slovenská prekážkarka tešila so svojím tímom a veľmi ťažko sa jej zaspávalo. Priznala, že jej snímače namerali len tri hodiny spánku.
"Myslím, že to ešte musím spracovať. Samozrejme sa z toho veľmi teším, ale ako vždy hovorím, asi potrebujem trošku času, kým mi to ‚cinkne‘ – že je to naozaj realita, že som šampiónka a že som si splnila sen," povedala majsterka Európy na tlačovej konferencii.
Zapletalová priznala, že bežať pre ňu bolo náročné, pretože cítila napätie a očakávaniu zisku zlata.
"Samozrejme som to chcela spraviť aj pre seba. Po semifinále sme sa však bavili s trénerom a on mi povedal, že si to mám viac užiť. Videl na mne, že som si to až tak neužívala a bola som príliš koncentrovaná na seba a na preteky," doplnila.
Tréner Bram Peters jej radil, aby sa viac usmievala. "Tak sa aj stalo. Vedela som, že som favoritkou. Sústredila som sa na seba, ale snažila som sa užiť si aj atmosféru, byť v danom momente a zároveň sa sústrediť na výkon," konkretizovala.
Životný zážitok
Počas medailového ceremoniálu bolo virálne aj video, v ktorom Zapletalová stojí na najvyššom stupienku a zahrala aj slovenská hymna.
Tú si spoločne s ňou zaspievali aj slovenskí fanúšikovia v dave pod pódiom, medzi ktorými bol aj olympijský víťaz z Ria 2016, chodec Matej Tóth.
"Bolo to krásne a veľmi emotívne. Som rada, že som tam nebola sama, ale že tam boli slovenskí fanúšikovia," povedala s tým, že o tomto momente vždy snívala.
"Byť prvá, stáť na stupni víťazov a počúvať hymnu. Je to pre mňa veľký životný zážitok."
VIDEO: Zapletalovej zlatý beh vo finále ME 2026
Aj keď stála na najvyššom stupni prvýkrát na seniorskom šampionáte, jeden moment kariéry má však u nej väčšiu hodnotu - bronz z MS v atletike 2025 v Tokiu.
"Sú to predsa len majstrovstvá sveta. Ten bronz bol vtedy veľkým prekvapením po mojom návrate a prišiel nečakane, preto je v mojom rebríčku asi na prvom mieste," priznala s tým, že obe medaily majú svoj príbeh a vysoko si ich cení.
Čaká ju štátnica
Aj keď je len polovica augusta, je veľmi pravdepodobné, že Zapletalová ovládne a obháji anketu Športovec roka.
Slovenka však poslala odkaz všetkým športovcom, ktorí by jej mohli v ankete konkurovať.
"Verím, že touto medailou motivujem ďalších športovcov k skvelým výkonom pre Slovensko. Bola by som rada, keby sme sa o to prvé miesto v ankete v úvodzovkách bili, teda aby bolo toľko úspechov, že bude náročné vyberať, kto bol najlepší," odkázala.
Zapletalovú čaká ešte štart na ME v štafete na 4x400 m. Po návrate domov však na chvíľu odloží atletické tretry. Postaví sa totiž pred skúšajúcu komisiu na vysokej škole, kde ju čaká štátnica a obhajoba bakalárskej práce.
"Budem sa snažiť pripraviť na to počas cesty domov. Bakalársku prácu som napísala a verím, že obhajoba bude v pohode.
Teraz som sa na to vôbec nesústredila a vypustila som to z hlavy. Nebolo to v tej chvíli dôležité. Povedala som si, že sa tomu budem venovať, keď si na to nájdem priestor," prezradila.
Chcela 53 s, behá 52
Zapletalová po finále hovorila aj o cieľoch, ktoré má stanovené už dlhodobo. A nemenia sa.
"Mám zlato z Európy, ale z majstrovstiev sveta mám bronz, takže tam sa stále dá zlepšovať. Budúci rok sú majstrovstvá sveta a potom olympiáda, to sú tie dva najvyššie dlhodobé ciele," povedala.
Dôležité pre ňu je, aby sa neustále zlepšovala. S trénerom si po minulej sezóne povedali, že chcú byť konzistentní na úrovni 53 sekúnd.
"Ja však behám konzistentne za 52 sekúnd, čo je výrazné zlepšenie oproti plánom," spomenula.
Zapletalová nečakala, že jej dlhodobé ciele sa stanú skutočnosťou tak rýchlo. "To však nič nemení na tom, že chcem pokračovať, zlepšovať sa a zbierať ďalšie medaily," uzavrela.