    Útočníka Pobrežia Slonoviny pustia do Kanady. Pomôže tímu proti favorizovanému Nemecku

    Elye Wahi (12) a ekvádorský Willian Pacho (6) skáču, aby hlavičkovali loptu počas zápasu skupiny E.
    Elye Wahi (12) a ekvádorský Willian Pacho (6) skáču, aby hlavičkovali loptu počas zápasu skupiny E. (Autor: TASR)
    TASR|18. jún 2026 o 20:25
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    Hráča Frankfurt pôvodne nechceli pustiť z dôvodu podozrenia z manipulácie zápasov.

    Útočníkovi futbalovej reprezentácie Pobrežia Slonoviny Elye Wahimu umožnili vstup do Kanady na druhý zápas jeho národného tímu na majstrovstvách sveta proti Nemecku.

    Hráča Eintrachtu Frankfurt pôvodne nechceli pustiť do krajiny z dôvodu podozrenia z manipulácie zápasov.

    Podľa agentúry AFP kanadské úrady požiadali o viac informácií o Wahiho právnej situácii. „Elye Wahi v tejto fáze nečelí obvineniam a nepodlieha žiadnym súdnym obmedzeniam,“ povedal vo štvrtok jeho právnik.

    Dvadsaťdeväťročného útočníka zadržali 29. mája pre podozrenie z manipulácie zápasov. Konkrétne sa prípad Wahiho, ktorý išiel v januári na hosťovanie do OGC Nice, týka stretnutia francúzskej Ligue 1 zo 17. mája, uvádza The Athletic.

    Wahi je podozrivý, že v tomto dueli proti FC Metz úmyselne dostal žltú kartu. Francúzska futbalová liga uviedla, že zaznamenala nezvyčajnú aktivitu v medzinárodnom stávkovaní na tento zápas – mimoriadne vysoký počet stávok bol práve na to, že Wahi dostane žltú kartu. Liga následne kontaktovala francúzske justičné orgány.

    Wahi sa napriek tomu mohol presunúť s národným tímom do USA a nastúpil v základnej zostave pri víťazstve nad Ekvádorom 1:0.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina E

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    NemeckoNemeckoGER
    1
    1
    0
    0
    7:1
    3
    V
    2
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    3
    EkvádorEkvádorECU
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    4
    CuraçaoCuraçaoCUW
    1
    0
    0
    1
    1:7
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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