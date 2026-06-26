Ekvádor šokoval favorita a postúpil do vyraďovačky MS. Prezident vyhlásil sviatok

Ekvádorský prezident Daniel Noboa vyhlásil piatok 26. júna za sviatok. Urobil tak po tom, čo sa národný tím prebojoval do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta vo futbale.
Ekvádorčania prekvapujúco zdolali v záverečnom zápase E-skupiny Nemcov 2:1 a do šestnásťfinále postúpili z tabuľky tretích tímov.
„Ďakujem hráčom a trénerovi, ktorí sa napriek kritike, urážkam a ťažkým chvíľam dokázali spojiť a celej krajine priniesli nesmiernu radosť. Zajtra (piatok) je sviatok,“ napísal Noboa na sociálnej sieti X.
Juhoamerická krajina postúpila do vyraďovacej fázy svetového šampionátu len druhýkrát v histórii, naposledy sa jej to podarilo pred 20 rokmi v Nemecku.
Na meno svojho najbližšieho súpera si ešte musí počkať, pripomenula agentúra AFP.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.