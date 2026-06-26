    Ekvádor
    Ekvádor
    MS vo futbale 2026
    25.06.2026, Skupina E
    2 - 1
    1:1
    Nemecko
    Nemecko

    Ekvádor šokoval favorita a postúpil do vyraďovačky MS. Prezident vyhlásil sviatok

    Ekvádorský Moisés Caicedo, vpravo, oslavuje na konci zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale proti Nemecku.
    Fotogaléria (30)
    Ekvádorský Moisés Caicedo, vpravo, oslavuje na konci zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale proti Nemecku. (Autor: TASR/AP)
    TASR|26. jún 2026 o 20:03
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    Juhoamerická krajina postúpila do vyraďovacej fázy len druhýkrát.

    Ekvádorský prezident Daniel Noboa vyhlásil piatok 26. júna za sviatok. Urobil tak po tom, čo sa národný tím prebojoval do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta vo futbale.

    Ekvádorčania prekvapujúco zdolali v záverečnom zápase E-skupiny Nemcov 2:1 a do šestnásťfinále postúpili z tabuľky tretích tímov.

    „Ďakujem hráčom a trénerovi, ktorí sa napriek kritike, urážkam a ťažkým chvíľam dokázali spojiť a celej krajine priniesli nesmiernu radosť. Zajtra (piatok) je sviatok,“ napísal Noboa na sociálnej sieti X.

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    Juhoamerická krajina postúpila do vyraďovacej fázy svetového šampionátu len druhýkrát v histórii, naposledy sa jej to podarilo pred 20 rokmi v Nemecku.

    Fotogaléria zo zápasu Ekvádor - Nemecko na MS vo futbale 2026 (skupina E)
    Ekvádorčan John Yeboah (v strede) bojuje o loptu s Jamalom Musialom (10) a Davidom Raumom z Nemecka počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta.
    Nemeckému brankárovi Manuelovi Neuerovi (1) strelil gól Nilson Angulo (20) z Ekvádoru počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.
    Nilson Angulo z Ekvádoru (dole) oslavuje strelenie prvého gólu svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.
    Nilson Angulo z Ekvádoru oslavuje strelenie prvého gólu svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.
    30 fotografií
    Nilson Angulo z Ekvádoru oslavuje strelenie prvého gólu svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.Nemecký brankár Manuel Neuer nedokázal zneškodniť strelu Nilsona Angula z Ekvádoru, ktorý tak strelil prvý gól svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.Leroy Sané (19) z Nemecka oslavuje po strelení prvého gólu svojho tímu proti Ekvádoru počas prvého polčasu futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta.Ekvádorčan Moisés Caicedo (vľavo) a Nemec David Raum bojujú o loptu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta.Brankár Ekvádoru Hernán Galíndez (1) sa obzerá, zatiaľ čo Leroy Sané (19) strieľa úvodný gól počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.Nilson Angulo z Ekvádoru (20) oslavuje svoj gól počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta proti Nemecku.Nilson Angulo z Ekvádoru (20) oslavuje svoj gól počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta proti Nemecku v East Rutherforde.Nilson Angulo z Ekvádoru (20) oslavuje strelenie svojho gólu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta proti Nemecku.Nemecký brankár Manuel Neuer (1) inkasuje gól od Nilsona Angula (20) z Ekvádoru počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.Aleksandar Pavlović (5) z Nemecka a Pedro Vite z Ekvádoru bojujú o loptu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta v East Rutherforde.Leroy Sané (19) z Nemecka oslavuje svoj gól spolu s Florianom Wirtzom (17) počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta proti Ekvádoru v East Rutherforde.Leroy Sané (19) z Nemecka oslavuje svoj gól počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta proti Ekvádoru v East Rutherforde.Leroy Sané (19) z Nemecka oslavuje svoj gól počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta proti Ekvádoru v East Rutherforde. Nilson Angulo z Ekvádoru oslavuje strelenie prvého gólu svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.Leroy Sané (19) z Nemecka oslavuje svoj gól počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta proti Ekvádoru vo futbale v East Rutherforde.Ekvádorčan Nilson Angulo (vpravo) oslavuje strelenie prvého gólu svojho tímu proti Nemecku počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta.Leroy Sané (19) z Nemecka oslavuje po strelení svojho prvého gólu proti Ekvádoru počas prvého polčasu futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta.Ekvádorčan Moisés Caicedo (vľavo) a Nemec David Raum bojujú o loptu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta v East Rutherforde.Brankár Ekvádoru Hernán Galíndez (vľavo) sa obzerá, zatiaľ čo nemecký Leroy Sané (vpravo hore) strieľa úvodný gól počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.Leroy Sané z Nemecka oslavuje strelenie úvodného gólu svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.Rozhodcovia pózujú na fotografovanie pred futbalovým zápasom skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom v East Rutherforde.Leroy Sané z Nemecka oslavuje strelenie úvodného gólu svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.Ekvádorský tím pózuje na skupinovej fotografii pred zápasom skupiny E majstrovstiev sveta proti Nemecku v East Rutherforde.Hráči Ekvádoru spievajú svoju štátnu hymnu pred zápasom skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom v East Rutherforde.Nemecká a ekvádorská štátna vlajka sú vystavené pred futbalovým zápasom skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.Nemeckí hráči pózujú na tímovej fotografii pred futbalovým zápasom skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom v East Rutherforde.

    Na meno svojho najbližšieho súpera si ešte musí počkať, pripomenula agentúra AFP.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina E

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    NemeckoNemeckoGER
    3
    2
    0
    1
    10:4
    6
    P
    V
    V
    2
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    3
    2
    0
    1
    4:2
    6
    V
    P
    V
    3
    EkvádorEkvádorECU
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    R
    P
    4
    CuraçaoCuraçaoCUW
    3
    0
    1
    2
    1:9
    1
    P
    R
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Ekvádorský Moisés Caicedo, vpravo, oslavuje na konci zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale proti Nemecku.
    Ekvádorský Moisés Caicedo, vpravo, oslavuje na konci zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale proti Nemecku.
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Ekvádorský Moisés Caicedo, vpravo, oslavuje na konci zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale proti Nemecku.
    Ekvádorský Moisés Caicedo, vpravo, oslavuje na konci zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale proti Nemecku.
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