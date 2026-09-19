    Z MS v Montreale sa odhlásil jeden z favoritov: Najzodpovednejším krokom je uprednostniť zdravie

    Richard Carapaz oslavuje víťazstvo v 20. etape na Tour de France 2026.
    Richard Carapaz oslavuje víťazstvo v 20. etape na Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. sep 2026 o 19:01
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    Pri jeho absencii bude lídrom ekvádorského tímu Narvaez.

    Ekvádorský cyklista Richard Carapaz sa pre zdravotné problémy odhlásil z majstrovstiev sveta v Montreale.

    Tridsaťtriročný vrchár patril do širšieho okruhu favoritov v pretekoch s hromadným štartom, ktoré sú na programe na budúcu nedeľu. Pri jeho absencii bude lídrom ekvádorského tímu Jhonatan Narvaez.

    Olympijský šampión z Tokia a víťaz Giro d'Italia z roku 2019 Carapaz má za sebou náročný program, keďže v uplynulých dvoch mesiacoch absolvoval dve Grand Tours - Tour de France aj španielsku Vueltu.

    Na prvej z nich vyhral dve etapy, obsadil celkové ôsme miesto a získal bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára, na druhej skončil štvrtý v celkovom poradí.

    „Najzodpovednejším krokom je uprednostniť zdravie a zvoliť si pokojnú rekonvalescenciu namiesto toho, aby som ohrozil svoju profesionálnu kariéru,“ uviedol Carapaz vo vyhlásení, ktoré zverejnil jeho tím EF Education.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Richard Carapaz oslavuje víťazstvo v 20. etape na Tour de France 2026.
    Richard Carapaz oslavuje víťazstvo v 20. etape na Tour de France 2026.
    Z MS v Montreale sa odhlásil jeden z favoritov: Najzodpovednejším krokom je uprednostniť zdravie
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