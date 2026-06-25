    Ekvádor
    Ekvádor
    MS vo futbale 2026
    25.06.2026, Skupina E
    2 - 1
    1:1
    Nemecko
    Nemecko
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    Ekvádor sa teší z postupu do vyraďovačky MS. Nezlomil ich ani rýchly gól Nemcov

    Ekvádorský hráč Gonzalo Plata (19) oslavuje svoj druhý gól svojho tímu proti Nemecku.
    Fotogaléria (30)
    Ekvádorský hráč Gonzalo Plata (19) oslavuje svoj druhý gól svojho tímu proti Nemecku. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|25. jún 2026 o 23:58
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    Ekvádor dnes zdolal Nemecko v skupine E na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina E

    Ekvádor – Nemecko 2:1 (1:1)

    Góly: 9. Angulo, 77. Plata - 2. Sane.

    Rozhodovali: Pensová - Mayová, Nesbittová (všetky USA), ŽK: Hincapie, Franco, Plata - Pavlovič

    Diváci: 80.663

    Ekvádor: Galindez – Franco (64. Preciado), Ordonez, Pacho, Hincapie (71. Estupiňan) – Yeboah (85. Torres), Vite, M. Caicedo, Angulo (85. J. Caicedo) – Plata, E. Valencia (64. Rodriguez)

    Nemecko: Neuer – Kimmich (60. Thiaw), Rüdiger, Tah, Raum – Nmecha (65. Beier), Pavlovič (46. Stiller) – Sane, Musiala, Wirtz (73. Gross) – Havertz (60. Undav)

    Futbalisti Ekvádora si vybojovali postup do šestnásťfinále MS 2026. Vo štvrtkovom zápase v East Rutherforde zdolali už istého víťaza E-skupiny Nemecko 2:1 a so štyrmi bodmi obsadili tretie miesto.

    V tabuľke tretích tímov sa s určitosťou umiestnia v najlepšej osmičke. Štvornásobní majstri sveta zostali na šiestich bodoch.

    Rovnaký počet získalo aj druhé Pobrežie Slonoviny, ktoré v paralelnom zápase zvíťazilo nad Curacaom 2:0, s Nemeckom má však horší vzájomný zápas.

    Nemci mali expresný štart, keď už v 2. minúte otvoril skóre Leroy Sane. Súper však po heroickom výkone dokázal stav otočiť.

    V 9. minúte sa Nilson Angulo postaral o prvý gól Ekvádora na MS 2026 a v 77. minúte strelil postupový gól Gonzalo Plata. Nemci prehrali prvýkrát od 4. septembra 2025, keď v Bratislave podľahli Slovensku 0:2 v kvalifikácii MS.

    Zverenci trénera Juliana Nagelsmanna sa v šestnásťfinále stretnú v pondelok 29. júna vo Foxborough s tretím tímom z A, B, C, D alebo F-skupiny.

    Pobrežie Slonoviny narazí 30. júna v Arlingtone na druhý tím I-skupiny, ktorým bude Nórsko alebo Francúzsko.

    Ekvádor dostane za súpera jedného z víťazov skupín. Nováčik Curacao skončil v tabuľke štvrtý a na šampionáte skončil.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina E

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    NemeckoNemeckoGER
    3
    2
    0
    1
    10:4
    6
    P
    V
    V
    2
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    3
    2
    0
    1
    4:2
    6
    V
    P
    V
    3
    EkvádorEkvádorECU
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    R
    P
    4
    CuraçaoCuraçaoCUW
    3
    0
    1
    2
    1:9
    1
    P
    R
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Ekvádor - Nemecko

    I. polčas:

    Nemci aj po zabezpečení si prvenstva v skupine nastúpili v takmer plnej zostave, no v základe opäť bez trojgólového Undava. A začali zostra, už v 2. minúte rozvlnil sieť strelou z prvej Sane, ktorému nabil Wirtz - 0:1.

    Ekvádorčania reklamovali Pavlovičov zásah vysokou kopačkou do hlavy Viteho, ale gól platil.

    Fotogaléria zo zápasu Ekvádor - Nemecko na MS vo futbale 2026 (skupina E)
    Ekvádorčan John Yeboah (v strede) bojuje o loptu s Jamalom Musialom (10) a Davidom Raumom z Nemecka počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta.
    Nemeckému brankárovi Manuelovi Neuerovi (1) strelil gól Nilson Angulo (20) z Ekvádoru počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.
    Nilson Angulo z Ekvádoru (dole) oslavuje strelenie prvého gólu svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.
    Nilson Angulo z Ekvádoru oslavuje strelenie prvého gólu svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.
    30 fotografií
    Nilson Angulo z Ekvádoru oslavuje strelenie prvého gólu svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.Nemecký brankár Manuel Neuer nedokázal zneškodniť strelu Nilsona Angula z Ekvádoru, ktorý tak strelil prvý gól svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.Leroy Sané (19) z Nemecka oslavuje po strelení prvého gólu svojho tímu proti Ekvádoru počas prvého polčasu futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta.Ekvádorčan Moisés Caicedo (vľavo) a Nemec David Raum bojujú o loptu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta.Brankár Ekvádoru Hernán Galíndez (1) sa obzerá, zatiaľ čo Leroy Sané (19) strieľa úvodný gól počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.Nilson Angulo z Ekvádoru (20) oslavuje svoj gól počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta proti Nemecku.Nilson Angulo z Ekvádoru (20) oslavuje svoj gól počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta proti Nemecku v East Rutherforde.Nilson Angulo z Ekvádoru (20) oslavuje strelenie svojho gólu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta proti Nemecku.Nemecký brankár Manuel Neuer (1) inkasuje gól od Nilsona Angula (20) z Ekvádoru počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.Aleksandar Pavlović (5) z Nemecka a Pedro Vite z Ekvádoru bojujú o loptu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta v East Rutherforde.Leroy Sané (19) z Nemecka oslavuje svoj gól spolu s Florianom Wirtzom (17) počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta proti Ekvádoru v East Rutherforde.Leroy Sané (19) z Nemecka oslavuje svoj gól počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta proti Ekvádoru v East Rutherforde.Leroy Sané (19) z Nemecka oslavuje svoj gól počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta proti Ekvádoru v East Rutherforde. Nilson Angulo z Ekvádoru oslavuje strelenie prvého gólu svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.Leroy Sané (19) z Nemecka oslavuje svoj gól počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta proti Ekvádoru vo futbale v East Rutherforde.Ekvádorčan Nilson Angulo (vpravo) oslavuje strelenie prvého gólu svojho tímu proti Nemecku počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta.Leroy Sané (19) z Nemecka oslavuje po strelení svojho prvého gólu proti Ekvádoru počas prvého polčasu futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta.Ekvádorčan Moisés Caicedo (vľavo) a Nemec David Raum bojujú o loptu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta v East Rutherforde.Brankár Ekvádoru Hernán Galíndez (vľavo) sa obzerá, zatiaľ čo nemecký Leroy Sané (vpravo hore) strieľa úvodný gól počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.Leroy Sané z Nemecka oslavuje strelenie úvodného gólu svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.Rozhodcovia pózujú na fotografovanie pred futbalovým zápasom skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom v East Rutherforde.Leroy Sané z Nemecka oslavuje strelenie úvodného gólu svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.Ekvádorský tím pózuje na skupinovej fotografii pred zápasom skupiny E majstrovstiev sveta proti Nemecku v East Rutherforde.Hráči Ekvádoru spievajú svoju štátnu hymnu pred zápasom skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom v East Rutherforde.Nemecká a ekvádorská štátna vlajka sú vystavené pred futbalovým zápasom skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.Nemeckí hráči pózujú na tímovej fotografii pred futbalovým zápasom skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom v East Rutherforde.

    Juhoameričania, ktorí potrebovali na postup zvíťaziť, veľmi rýchlo odpovedali, už o sedem minút neskôr prekonal Neuera presnou strelou k žrdi Angulo.

    Gól dodal hráčom Ekvádora chuť a v ďalšom priebehu diktovali hru. Nemci mali loptu menej na kopačkách, ale vedeli pohroziť, v 25. minúte Havertz hlavičkou zamestnal Galindeza.

    II. polčas:

    Favoritovi vyšiel aj vstup do druhého dejstva. Ekvádorský obranca Ordonez fauloval vo vlastnej šestnástke Havertza a rozhodkyňa Pensová ukázala na biely bod.

    Zasiahol však VAR, video odhalilo faul Saneho na Viteho, takže penalta sa nekopala. Ekvádor potreboval streliť ďalší gól a postupne vygradoval tempo.

    V 62. minúte E. Valencia nechal strelou z diaľky vyniknúť nemeckého brankára, následne zahodil veľkú šancu Plata po nedorozumení Taha s Neuerom. Na druhej strane nevyužil svoj brejk Sane.

    Ekvádorčania sa dočkali v 77. minúte, po rohovom kope predĺžil Rodriguez hlavou loptu na Platu, ktorý zblízka poslal svoj tím do vedenia. Nemci sa nechceli zmieriť s prehrou, ale striedajúci Undav trafil len bočnú sieť, takže sa už skóre nezmenilo.

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 15

    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Turecko
    Turecko
    vs.
    USA
    USA
    Los Angeles | Los Angeles
    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Paraguaj
    Paraguaj
    vs.
    Austrália
    Austrália
    San Francisco | San Francisco
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Curaçao
    Curaçao
    0 - 2
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Philadelphia | Philadelphia
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    2 - 1
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Japonsko
    Japonsko
    vs.
    Švédsko
    Švédsko
    Dallas | Dallas
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Tunisko
    Tunisko
    vs.
    Holandsko
    Holandsko
    Kansas City | Kansas City

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    Domov»MS vo futbale 2026»Ekvádor sa teší z postupu do vyraďovačky MS. Nezlomil ich ani rýchly gól Nemcov