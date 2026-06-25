Ekvádor sa teší z postupu do vyraďovačky MS. Nezlomil ich ani rýchly gól Nemcov

MS vo futbale 2026 - skupina E
Ekvádor – Nemecko 2:1 (1:1)
Góly: 9. Angulo, 77. Plata - 2. Sane.
Rozhodovali: Pensová - Mayová, Nesbittová (všetky USA), ŽK: Hincapie, Franco, Plata - Pavlovič
Diváci: 80.663
Ekvádor: Galindez – Franco (64. Preciado), Ordonez, Pacho, Hincapie (71. Estupiňan) – Yeboah (85. Torres), Vite, M. Caicedo, Angulo (85. J. Caicedo) – Plata, E. Valencia (64. Rodriguez)
Nemecko: Neuer – Kimmich (60. Thiaw), Rüdiger, Tah, Raum – Nmecha (65. Beier), Pavlovič (46. Stiller) – Sane, Musiala, Wirtz (73. Gross) – Havertz (60. Undav)
Futbalisti Ekvádora si vybojovali postup do šestnásťfinále MS 2026. Vo štvrtkovom zápase v East Rutherforde zdolali už istého víťaza E-skupiny Nemecko 2:1 a so štyrmi bodmi obsadili tretie miesto.
- ONLINE: Ekvádor - Nemecko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina E)
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V tabuľke tretích tímov sa s určitosťou umiestnia v najlepšej osmičke. Štvornásobní majstri sveta zostali na šiestich bodoch.
Rovnaký počet získalo aj druhé Pobrežie Slonoviny, ktoré v paralelnom zápase zvíťazilo nad Curacaom 2:0, s Nemeckom má však horší vzájomný zápas.
Nemci mali expresný štart, keď už v 2. minúte otvoril skóre Leroy Sane. Súper však po heroickom výkone dokázal stav otočiť.
V 9. minúte sa Nilson Angulo postaral o prvý gól Ekvádora na MS 2026 a v 77. minúte strelil postupový gól Gonzalo Plata. Nemci prehrali prvýkrát od 4. septembra 2025, keď v Bratislave podľahli Slovensku 0:2 v kvalifikácii MS.
Zverenci trénera Juliana Nagelsmanna sa v šestnásťfinále stretnú v pondelok 29. júna vo Foxborough s tretím tímom z A, B, C, D alebo F-skupiny.
Pobrežie Slonoviny narazí 30. júna v Arlingtone na druhý tím I-skupiny, ktorým bude Nórsko alebo Francúzsko.
Ekvádor dostane za súpera jedného z víťazov skupín. Nováčik Curacao skončil v tabuľke štvrtý a na šampionáte skončil.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina E
Priebeh zápasu Ekvádor - Nemecko
I. polčas:
Nemci aj po zabezpečení si prvenstva v skupine nastúpili v takmer plnej zostave, no v základe opäť bez trojgólového Undava. A začali zostra, už v 2. minúte rozvlnil sieť strelou z prvej Sane, ktorému nabil Wirtz - 0:1.
Ekvádorčania reklamovali Pavlovičov zásah vysokou kopačkou do hlavy Viteho, ale gól platil.
Juhoameričania, ktorí potrebovali na postup zvíťaziť, veľmi rýchlo odpovedali, už o sedem minút neskôr prekonal Neuera presnou strelou k žrdi Angulo.
Gól dodal hráčom Ekvádora chuť a v ďalšom priebehu diktovali hru. Nemci mali loptu menej na kopačkách, ale vedeli pohroziť, v 25. minúte Havertz hlavičkou zamestnal Galindeza.
II. polčas:
Favoritovi vyšiel aj vstup do druhého dejstva. Ekvádorský obranca Ordonez fauloval vo vlastnej šestnástke Havertza a rozhodkyňa Pensová ukázala na biely bod.
Zasiahol však VAR, video odhalilo faul Saneho na Viteho, takže penalta sa nekopala. Ekvádor potreboval streliť ďalší gól a postupne vygradoval tempo.
V 62. minúte E. Valencia nechal strelou z diaľky vyniknúť nemeckého brankára, následne zahodil veľkú šancu Plata po nedorozumení Taha s Neuerom. Na druhej strane nevyužil svoj brejk Sane.
Ekvádorčania sa dočkali v 77. minúte, po rohovom kope predĺžil Rodriguez hlavou loptu na Platu, ktorý zblízka poslal svoj tím do vedenia. Nemci sa nechceli zmieriť s prehrou, ale striedajúci Undav trafil len bočnú sieť, takže sa už skóre nezmenilo.