    Ekvádor
    Ekvádor
    MS vo futbale 2026
    21.06.2026, Skupina E
    0 - 0
    Curaçao
    Curaçao

    Curacao získalo prvý bod v histórii na MS a sníva o postupe. Ekvádor si skomplikoval situáciu

    Ekvádorský futbalista Enner Valencia (vpredu) reaguje po skončení zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale proti Curacau.
    Fotogaléria (42)
    Ekvádorský futbalista Enner Valencia (vpredu) reaguje po skončení zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale proti Curacau. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|21. jún 2026 o 05:50
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    Ekvádor dnes remizoval s Curacao v skupine E na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina E

    Ekvádor - Curacao 0:0

    Rozhodovali: Ma Ning - Čou Fej (obaja Čína), Al-Maqaleh (Katar), ŽK: Alcivar - L. Bacuna, J. Bacuna, Comenencia, Gaari, Kastaneer

    Diváci: 68.598

    Ekvádor: Galindez - Franco (83. Preciado), Pacho, Hincapie - Alcivar (46. Rodriguez) - Yeboah (89. J. Caicedo), M. Caicedo, Vite, Estupinan (71. Angulo) - Plata, E. Valencia

    Curacao: Room - Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville (75. van Eijma) - Chong (75. Margaritha), Comenencia (83. Roemeratoe), L. Bacuna, J. Bacuna (75. Gorre) - Locadia (83. Kastaneer)

    Futbalisti Curacaa senzačne remizovali vo svojom druhom zápase E-skupiny na MS s Ekvádorom 0:0.

    O zisk historicky prvého bodu na svetovom šampionáte pre karibskú krajinu sa výrazne zaslúžil brankár Eloy Room. Oba tímy majú šancu na postup do vyraďovacej fázy.

    Ekvádorčania potrebovali po úvodnej prehre s Pobrežím Slonoviny (0:1) bodovať a v tabuľke zostali na treťom mieste za africkým zástupcom.

    Debutujúce Curacao je s približne 150-tisíc obyvateľmi najmenšia krajina, ktorá sa kedy prebojovala na finálový turnaj a hoci je štvrtá, v prípade víťazstva v poslednom dueli môže pomýšľať na vyraďovaciu fázu.

    Ekvádor uzavrie základnú časť v stretnutí s istým postupujúcim Nemeckom vo štvrtok o 22.00 SELČ v East Rutherforde, v rovnakom čase na seba vo Philadelphii narazia Curacao a Pobrežie Slonoviny.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina E

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    NemeckoNemeckoGER
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    2
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    2
    1
    0
    1
    2:2
    3
    P
    V
    3
    EkvádorEkvádorECU
    2
    0
    1
    1
    0:1
    1
    R
    P
    4
    CuraçaoCuraçaoCUW
    2
    0
    1
    1
    1:7
    1
    R
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Ekvádor - Curacao

    I. polčas:

    Prvá veľká príležitosť v zápase na seba nenechala dlho čakať. Už v 3. minúte poslal M. Caicedo dlhý pas na nabiehajúceho E. Valenciu, výborným zákrokom sa však blysol Room a loptu vyrazil na rohový kop.

    Na druhej strane sa dostal k strele Floranus, ale namieril vysoko nad. Juhoameričania sa rýchlo dostali do tempa a medzi tri žrde vystrelili niekoľkokrát, zatiaľ čo karibská krajina čakala na šance na brejky.

    Brankár Room ju už v prvom polčase podržal šiestimi zákrokmi a jasne lepší Ekvádorčania sa museli zmieriť s tým, že do polčasovej prestávky šli za stavu 0:0.

    II. polčas:

    Tréner „La Tri“ Beccacece reagoval striedaním a po zmene strán do ofenzívy poslal Rodrigueza za žltou kartou potrestaného Alcivara.

    V 50. minúte preveril Rooma nepríjemnou prízemnou strelou M. Caicedo. Zakrátko sa dostal po rohovom kope k hlavičke Plata, opäť však úradoval vynikajúco chytajúci brankár Curacaa.

    Fotogaléria zo zápasu Ekvádor - Curacao na MS vo futbale 2026 (skupina E)
    Leandro Bacuna z Curacaa a jeho spoluhráči oslavujú po remíze s Ekvádorom počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale v Kansas City.
    Brankár Curaçaa Eloy Room (vľavo) a brankár Ekvádoru Hernán Galíndez sa objímajú po zápase skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale medzi Ekvádorom a Curacaom.
    Leandro Bacuna z Curacaa a jeho spoluhráči oslavujú po remíze s Ekvádorom v zápase skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale v meste Kansas City.
    Brankárovi Curacaa Eloyovi Roomovi (vpravo) gratulujú spoluhráči po zápase skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale medzi Ekvádorom a Curacaom.
    42 fotografií
    Ekvádorský futbalista Moisés Caicedo (23) leží na trávniku po zápase skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale medzi Ekvádorom a Curacaom v Kansas City.Brankár Curacaa Eloy Room máva fanúšikom po remíze svojho tímu s Ekvádorom v zápase skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale v Kansas City.Ekvádorskí hráči reagujú po skončení zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale proti Curacau v Kansas City.Fanúšikovia Curacaa povzbudzujú svoj tím počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale proti Ekvádoru v Kansas City.Ekvádorský hráč Willian Pacho reaguje po skončení zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale proti Curacau v Kansas City.Ekvádorský Pervis Estupiñán (dole) a Juninho Bacuna z Curacaa bojujú o loptu počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale v Kansas City.Hráč Curacao Gervane Kastaneer (19) a ekvádorský Willian Pacho (6) bojujú o loptu počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale medzi Ekvádorom a Curacaom.Fanúšikovia chytajú loptu počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale medzi Ekvádorom a Curacaom v meste Kansas City.Hráč Curacao Juergen Locadia sa tvári bolestivo počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale proti Ekvádoru v Kansas City.Hráč Curacao Jurien Gaari (3) odkopáva loptu hlavou po rohovom kope, zatiaľ čo ekvádorský John Yeboah (9), brankár Curacaa Eloy Room (1) a Sherel Floranus (5) sledujú situáciu počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale medzi Ekvádorom a Curacaom v meste Kansas City.Brankár Curacaa Eloy Room (vpravo) zasahuje pri strele počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale medzi Ekvádorom a Curacaom v meste Kansas City.Ekvádorský Enner Valencia (13) hlavičkuje smerom na bránu, zatiaľ čo brankár Curacaa Eloy Room (vpravo) bráni počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale medzi Ekvádorom a Curacaom v meste Kansas City.Hernán Galíndez (vľavo) zastavuje strelu počas zápasu medzi Ekvádorom a Curacao v skupine E majstrovstiev sveta vo futbale v meste Kansas City. Hráč Curacao Juergen Locadia (vpravo) hlavičkuje loptu vedľa ekvádorského Pedra Viteho počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale v meste Kansas City.Ekvádorský Pervis Estupiñán (dole) a hráč Curacao Juninho Bacuna bojujú o loptu počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale v meste Kansas City.Ekvádorský Pervis Estupiñán (dole) a hráč Curacao Juninho Bacuna bojujú o loptu počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale v meste Kansas City.Ekvádorský Pedro Vite (vpravo) a hráč Curacaa Livano Comenencia bojujú o loptu počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale v meste Kansas City.Hráč Curacao Juninho Bacuna bojuje o loptu s ekvádorským Alanom Francom (vľavo) a jeho spoluhráčom Johnom Yeboahom počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale v meste Kansas City.Tréner Ekvádoru Sebastián Beccacece sleduje svoj tím počas zápasu proti Curacau v skupine E majstrovstiev sveta vo futbale v meste Kansas City.Počas druhého polčasu zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale medzi Ekvádorom a Curacaom v meste Kansas City v štáte Missouri v sobotu 20. júna 2026 sú viditeľné prázdne sedadlá.Ekvádorský Jordy Alcívar (5) strieľa na bránu, zatiaľ čo hráč Curacao Juninho Bacuna (7) bráni a rozhodca Ma Ning z China sa uhýba z cesty počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale medzi Ekvádorom a Curacaom v meste Kansas City.Brankár Ekvádoru Hernán Galíndez zasahuje pri strele počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale proti Curacao v meste Kansas City.Hráč Curacao Juninho Bacuna (7) je ošetrovaný po tom, čo utrpel zásah počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale medzi Ekvádorom a Curacaom v meste Kansas City.Hráč Curacao Juninho Bacuna (7) strieľa na bránu, zatiaľ čo ekvádorskí hráči Jordy Alcívar (5) a Moisés Caicedo (23) bránia počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale medzi Ekvádorom a Curacaom v meste Kansas City.Ekvádorský Gonzalo Plata (19) leží na ihrisku po údere počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale medzi Ekvádorom a Curacaom v meste Kansas City.Rozhodca Ma Ning z Číny ukazuje žltú kartu ekvádorskému hráčovi Jordymu Alcívarovi za faul na Curacaočana Tahitha Chonga počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale v meste Kansas City.Hráč Curacao Armando Obispo (vľavo) a ekvádorský Gonzalo Plata bojujú o loptu počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale v meste Kansas City.Hráč Curacao Juninho Bacuna sa tvári bolestivo počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale proti Ekvádoru v meste Kansas City.Hlavný tréner Curacaa Dick Advocaat hovorí so svojimi hráčmi počas hydratačnej prestávky v zápase skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale medzi Ekvádorom a Curacaom v meste Kansas City.Hráč Curacao Tahith Chong (vľavo) hlavičkuje loptu vedľa ekvádorského hráča Piera Hincapiého počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale v meste Kansas City.Hráč Curacao Tahith Chong (vľavo) hlavičkuje loptu vedľa ekvádorského hráča Piera Hincapiého počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale v meste Kansas City.Hráč Curacao Juninho Bacuna (7) a ekvádorský Alan Franco idú do hlavičkového súboja počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale v meste Kansas City.Hráč Curacao Juninho Bacuna (7) žiada o faul, zatiaľ čo ekvádorský Piero Hincapié (3) sleduje hru počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale medzi Ekvádorom a Curacaom v meste Kansas City.Hráč Curacao Tahith Chong (21) dribluje medzi ekvádorskými hráčmi Jordym Alcívarom (5) a Pierom Hincapiém (3) počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale medzi Ekvádorom a Curacaom v meste Kansas City.Ekvádorský Enner Valencia (13) strieľa na bránu, zatiaľ čo brankár Curacaa Eloy Room (1) zasahuje počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale medzi Ekvádorom a Curacaom.Futbalisti Curacao (vpravo) a Ecuador stoja počas hrania štátnych hymien pred zápasom skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale medzi Ekvádorom a Curacaom v meste Kansas City. Ekvádorskí hráči pózujú na tímovej fotografii na začiatku zápasu skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale proti Curacau v meste Kansas City.Vlajky Curacao (vpravo) a Ecuador sú vystavené pred zápasom skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale medzi Ekvádorom a Curacaom v meste Kansas City.

    Vzápätí však dvakrát v priebehu pár sekúnd musel zasahovať jeho náprotivok Galindez po strelách L. Bacunu a Comenenciu. V krátkom slede predviedol ďalšie tri zákroky Room a Ekvádorčania začali byť výrazne nervóznejší.

    V 90. minúte trafil z veľkej diaľky žrď Preciado a v nadstavenom čase ešte VAR preveroval penaltu v prospech Juhoameričanov. Recept na 37-ročného gólmana však Ekvádor nenašiel a debutujúce Curacao zaznamenalo historicky prvý bod na MS.

    Hlas po zápase

    Sebastian Beccacece, tréner Ekvádoru: „Vo futbale sú veci, ktoré sa nedajú vysvetliť. Chceli sme vyhrať, ale nepodarilo sa nám to. Ja som ten, kto je za to zodpovedný, a povedal som svojmu tímu, že ak vidím, že do toho dáva všetko, nemám žiadne sťažnosti. Nikto nechce prísť o to dať gól.“

    Eloy Room, brankár Curacaa: „Ešte stále to potrebujem spracovať. Zápas bol plný emócií. Vedel som, že to bude ťažký duel. Bolo tam veľa zákrokov, ale myslím si, že po tom prvom sa nastolila správna atmosféra, aj pre tím. Dodalo mi to sebavedomie a rástol som. Všetci sme rástli a toto bola tímová práca. Bojovali sme do poslednej minúty. Získať bod pre Curacao týmto spôsobom je absolútne skvelé.“

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 10

    20.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Nemecko
    Nemecko
    2 - 1
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Toronto | Toronto
    21.06. 02:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Ekvádor
    Ekvádor
    0 - 0
    Curaçao
    Curaçao
    Kansas City | Kansas City
    20.06. 19:00
    | Skupina F | Matchday 10
    Holandsko
    Holandsko
    5 - 1
    Švédsko
    Švédsko
    Houston | Houston
    21.06. 06:00
    | Skupina F | Matchday 10
    Tunisko
    Tunisko
    0 - 2
    Japonsko
    Japonsko
    Monterrey | Monterrey

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Japan's Daichi Kamada (15) celebrates scoring his side's first goal against Tunisia during the World Cup Group F soccer match in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Japan's Daichi Kamada (15) celebrates scoring his side's first goal against Tunisia during the World Cup Group F soccer match in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Fotogaléria zo zápasu Tunisko - Japonsko na MS vo futbale 2026 (skupina F)
    dnes 06:44
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Japan's Daichi Kamada (15) celebrates scoring his side's first goal against Tunisia during the World Cup Group F soccer match in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Japan's Daichi Kamada (15) celebrates scoring his side's first goal against Tunisia during the World Cup Group F soccer match in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Fotogaléria zo zápasu Tunisko - Japonsko na MS vo futbale 2026 (skupina F)
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    Domov»MS vo futbale 2026»Curacao získalo prvý bod v histórii na MS a sníva o postupe. Ekvádor si skomplikoval situáciu