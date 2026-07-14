    Futbalové prestupy ONLINE: Inter Miláno opúšťa brankárska opora

    Yann Sommer
    Yann Sommer (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, ČTK|14. júl 2026 o 11:00
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    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v letnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí v utorok 14. júla. Sledujte minútu po minúte.

    Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.

    Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.

    Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v utorok 14. júla.

    Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - utorok, 14. júl

    Brankár Interu odchádza do Belgicka

    11:00 Švajčiarsky futbalový brankár Yann Sommer bude po odchode z Interu Miláno chytať za tím belgického majstra FC Bruggy.

    Jeho nový zamestnávateľ oznámil na svojom webe, že 37-ročný gólman podpísal trojročnú zmluvu.

    Sommer prišiel z Interu po vypršaní kontraktu ako voľný hráč a dvojnásobný taliansky majster.

    V kariére vyhral aj bundesligu s Bayernom a štyrikrát švajčiarsky titul s Bazilejom. Pôsobil tiež v Mönchengladbachu či Grasshoppers Curych.

    V Bruggách sa stal nástupcom o rok staršieho Belgičana Simona Mignoleta, ktorý po zisku titulu ukončil kariéru. V novom pôsobisku bude Sommer opäť chytať v Lige majstrov, v ktorej vlani prežil s Interom finálový debakel 0:5 s Parížom St. Germain.

    Na konte má tiež 94 reprezentačných štartov a účasť na troch majstrovstvách sveta, v národnom tíme skončil po predvlaňajšom európskom šampionáte.

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    Yann Sommer
    Yann Sommer
    Futbalové prestupy ONLINE: Inter Miláno opúšťa brankárska opora
    dnes 11:00
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