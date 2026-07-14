Futbalové prestupy ONLINE: Inter Miláno opúšťa brankárska opora

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v utorok 14. júla.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - utorok, 14. júl
Brankár Interu odchádza do Belgicka
11:00 Švajčiarsky futbalový brankár Yann Sommer bude po odchode z Interu Miláno chytať za tím belgického majstra FC Bruggy.
Jeho nový zamestnávateľ oznámil na svojom webe, že 37-ročný gólman podpísal trojročnú zmluvu.
Sommer prišiel z Interu po vypršaní kontraktu ako voľný hráč a dvojnásobný taliansky majster.
V kariére vyhral aj bundesligu s Bayernom a štyrikrát švajčiarsky titul s Bazilejom. Pôsobil tiež v Mönchengladbachu či Grasshoppers Curych.
V Bruggách sa stal nástupcom o rok staršieho Belgičana Simona Mignoleta, ktorý po zisku titulu ukončil kariéru. V novom pôsobisku bude Sommer opäť chytať v Lige majstrov, v ktorej vlani prežil s Interom finálový debakel 0:5 s Parížom St. Germain.
Na konte má tiež 94 reprezentačných štartov a účasť na troch majstrovstvách sveta, v národnom tíme skončil po predvlaňajšom európskom šampionáte.