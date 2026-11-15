Záhreb nepriniesol slovenským džudistom radosť. Všetci štyria sa rozlúčili s podujatím

Slovenský džudista Alex Barto.
Slovenský džudista Alex Barto. (Autor: TASR/DUNA/MTI)
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TASR|15. nov 2026 o 16:28
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V kategórii do 100 kg Maťašeje prehral na ippon s Bulharom Georgievom.

Slovenský džudista Alex Barto ukončil svoje pôsobenie na podujatí Grand Prix v Záhrebe v kategórii do 90 kg v 2. kole.

V ňom nestačil na Yutu Galarretu z Peru, ktorý zvíťazil na ippon. Jeho krajan Peter Žilka vypadol v úvodnom kole, keď Nuržanovi Bissenovovi z Kazachstanu podľahol na wazaari.

V kategórii do 100 kg štartoval Benjamín Maťašeje, ktorý sa rovnako ako Barto dostal do súťažnej akcie až v 2. kole. S Bulharom Borisom Georgievom prehral na ippon.

Víťazstvo v nedeľu nevybojoval ani štvrtý slovenský reprezentant Márius Fízeľ, ktorý sa predstavil v kategórii nad 100 kg.

Vypadol v 1. kole, rakúsky reprezentant Movli Borčašvilli ho zdolal na wazaari.

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    Slovenský džudista Alex Barto.
    Slovenský džudista Alex Barto.
    Záhreb nepriniesol slovenským džudistom radosť. Všetci štyria sa rozlúčili s podujatím
    dnes 16:28
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