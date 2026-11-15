Záhreb nepriniesol slovenským džudistom radosť. Všetci štyria sa rozlúčili s podujatím

Slovenský džudista Alex Barto ukončil svoje pôsobenie na podujatí Grand Prix v Záhrebe v kategórii do 90 kg v 2. kole.
V ňom nestačil na Yutu Galarretu z Peru, ktorý zvíťazil na ippon. Jeho krajan Peter Žilka vypadol v úvodnom kole, keď Nuržanovi Bissenovovi z Kazachstanu podľahol na wazaari.
V kategórii do 100 kg štartoval Benjamín Maťašeje, ktorý sa rovnako ako Barto dostal do súťažnej akcie až v 2. kole. S Bulharom Borisom Georgievom prehral na ippon.
Víťazstvo v nedeľu nevybojoval ani štvrtý slovenský reprezentant Márius Fízeľ, ktorý sa predstavil v kategórii nad 100 kg.
Vypadol v 1. kole, rakúsky reprezentant Movli Borčašvilli ho zdolal na wazaari.