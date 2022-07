BANSKÁ BYSTRICA. Slovenská džudistka Terézia Vaneková zvíťazila v prvom kole kategórie do 57 kg na Európskom festivale mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici.

V stredu si poradila s Portugalčankou Raquel Brasovou, ktorú zdolala na wazari.

Menej sa darilo jej trom krajanom, z ktorých ani jeden nepostúpil do ďalšej fázy. Na ippon prehrali Andrej Meša (do 73 kg) a Natália Gážiová (do 52 kg).

Na wazari zdolal Samuela Hagara v kategórii do 66 kg belgický súper Ray Marinx.