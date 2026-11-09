Z olympijského šampióna prezident? Jeden z najznámejších Francúzov sa rozhodol kandidovať

Päťnásobný olympijský víťaz Teddy Riner v pondelok oznámil kandidatúru na post prezidenta Francúzska vo voľbách v roku 2027.
Tridsaťsedemročný džudista, ktorý patrí medzi najznámejšie osobnosti francúzskeho športu, chce podľa vlastných slov zjednotiť rozdelenú spoločnosť a stať sa prezidentom, ktorý spája ľudí.
„Volám sa Teddy Riner a dnes vám hovorím priamo do očí: Som kandidát v prezidentských voľbách v roku 2027,“ vyhlásil jedenásťnásobný majster sveta v prekvapujúcom oznámení na sociálnych sieťach.
V rozhovore pre denník Le Parisien uviedol, že sa nepovažuje ani za pravicového, ani za ľavicového kandidáta.
„Nezodpovedné by bolo mlčať a zostať len divákom toho, čo sa deje v našej krajine a čo sa v nej deje už niekoľko rokov,“ odpovedal na otázku, či treba jeho kandidatúru brať vážne.
Francúzsky džudista sa verejne vyjadril proti vzostupu krajnej pravice. V septembri čelil rasistickým útokom na internete, ktoré začali vyšetrovať francúzske úrady.
V prezidentských voľbách bude jeho súperkou okrem iných aj predstaviteľka nacionalistickej pravice Marine Le Penová, ktorá podľa prieskumov verejnej mienky patrí medzi hlavných favoritov.
Súčasný prezident Emmanuel Macron sa po dvoch funkčných obdobiach už nemôže opätovne uchádzať o úrad.
Kandidatúra však podľa neho nemusí znamenať koniec športovej kariéry. Riner získal päť zlatých olympijských medailí, z toho tri v individuálnej súťaži v kategórii nad 100 kg na OH 2012 v Londýne, 2016 v Riu de Janeiro a 2024 v Paríži.
Ďalšie dve pridal v miešaných družstvách v Tokiu a Paríži. Ešte v septembri vyhlásil, že chce kariéru zavŕšiť štvrtým individuálnym olympijským zlatom na OH 2028 v Los Angeles.
Na otázku, či sa po oznámení prezidentskej kandidatúry vzdáva tohto cieľa, odpovedal: „Nie, ak mi to umožnia prezidentské povinnosti a Francúzi mi dajú svoje požehnanie.“
S úsmevom reagoval na otázku o možnom prvom stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
„Veľa ľudí v mojom okolí už hovorilo o mojom prvom podaní ruky s Donaldom Trumpom. Uvidíme, kto bude mať pevnejší stisk,“ povedal podľa AP.
Riner nie je prvý úspešný francúzsky džudista, ktorý vstúpil do politiky. Bývalý dvojnásobný olympijský víťaz David Douillet sa v roku 2009 stal poslancom francúzskeho parlamentu a od septembra 2011 do mája 2012 zastával funkciu ministra športu.