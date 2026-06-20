Slovenka nestačila na favorizovanú Japonku. V prvom kole mala voľný žreb

Ema Fízeľová.
Ema Fízeľová. (Autor: olympic.sk)
TASR|20. jún 2026 o 09:38
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Podľahla súperke na ippon.

Slovenská džudistka Ema Fízeľová vypadla na turnaji Grand Slam v mongolskom Ulanbátare v druhom kole.

Dvadsaťjedenročná Slovenka mala v prvom kole voľný žreb, no v tom druhom nestačila na favorizovanú Japonku Šiko Tanakovú, ktorej podľahla na ippon.

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