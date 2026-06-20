Slovenka nestačila na favorizovanú Japonku. V prvom kole mala voľný žreb

Slovenská džudistka Ema Fízeľová vypadla na turnaji Grand Slam v mongolskom Ulanbátare v druhom kole.
Dvadsaťjedenročná Slovenka mala v prvom kole voľný žreb, no v tom druhom nestačila na favorizovanú Japonku Šiko Tanakovú, ktorej podľahla na ippon.
Podľahla súperke na ippon.
Slovenská džudistka Ema Fízeľová vypadla na turnaji Grand Slam v mongolskom Ulanbátare v druhom kole.
Dvadsaťjedenročná Slovenka mala v prvom kole voľný žreb, no v tom druhom nestačila na favorizovanú Japonku Šiko Tanakovú, ktorej podľahla na ippon.