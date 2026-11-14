Ukrajinec zastavil slovenského džudistu. Záhreb sa preňho skončil v druhom kole

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: Facebook/Slovak Judo Federation)
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TASR|14. nov 2026 o 15:03
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Slovenská džudistka dotiahla zápas s Taliankou do zlatého skóre, no tam rozhodlo hodnotenie júkó v prospech súperky.

Slovenský džudista Tomáš Demčák ukončil svoje pôsobenie na podujatí Grand Prix v Záhrebe v kategórii do 73 kg v 2. kole.

Jeho tímová kolegyňa Ema Fízeľová vypadla vo váhe do 70 kg po prvom stretnutí.

Demčák v 1. kole prešiel bez boja cez Gruzínca Giorgiho Terašviliho, keď si pripísal ippon za fusengači.

V 2. kole bol jeho súperom reprezentant Ukrajiny Said-Magomed Chalidov a podľahol mu 0:2 na wazaari. Fízeľová svoj duel s Taliankou Sarou Corbovou dotiahla do zlatého skóre, no v ňom si jej súperka pripísala júkó a zvíťazila.

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    Ilustračná fotografia.
    Ukrajinec zastavil slovenského džudistu. Záhreb sa preňho skončil v druhom kole
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