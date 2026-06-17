Mama v bráne, syn v obrane. Rodina z Nového Zélandu na MS vytvorila unikát

Keď novozélandský obranca Tyler Bindon prišiel v závere pondelkového zápasu majstrovstiev sveta proti Iránu na trávnik, zapísal sa do futbalovej histórie.
Štartom na vrcholnom turnaji FIFA napodobnil svoju matku Jenny a spoločne vytvorili prvú dvojicu matky a syna, ktorá si zahrala svetový šampionát.
Bývalá brankárka Bindonová bola s novozélandskou reprezentáciou na majstrovstvách sveta v rokoch 2007 a 2011 a tiež na olympijských hrách v rokoch 2008 a 2012.
Jej 21-ročný syn Tyler hrá na pozícii stopéra v Nottinghame a absolvoval niekoľko záverečných minút v stretnutí proti Iránu (2:2).
V hľadisku v Inglewoode ho sledovali aj jeho rodičia, ktorí sú obaja bývalí elitní športovci: Grant Bindon bol kapitánom novozélandskej volejbalovej reprezentácie.
"Pozerať na neho, ako hrá, je pre mňa ťažšie, ako keď som hrala sama. Som nervóznejšia, ale je to radosť - je to skvelý chlapec," uviedla už vlani na instagrame pyšná matka Bindonová.
V histórii mužských šampionátov už nastúpili viac ako dve desiatky dvojíc otec-syn. Na aktuálnom turnaji ich zastupujú Američan Gio Reyna, ktorý nadväzuje na otca Claudia, či Nor Erling Haaland, ktorý napodobnil otca Alfa-Ingeho.