    Mama v bráne, syn v obrane. Rodina z Nového Zélandu na MS vytvorila unikát

    Tyler Bindon
    Tyler Bindon (Autor: TASR/AP)
    ČTK|17. jún 2026 o 10:09
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    Vrcholovým športovcom bol aj otec.

    Keď novozélandský obranca Tyler Bindon prišiel v závere pondelkového zápasu majstrovstiev sveta proti Iránu na trávnik, zapísal sa do futbalovej histórie.

    Štartom na vrcholnom turnaji FIFA napodobnil svoju matku Jenny a spoločne vytvorili prvú dvojicu matky a syna, ktorá si zahrala svetový šampionát.

    Bývalá brankárka Bindonová bola s novozélandskou reprezentáciou na majstrovstvách sveta v rokoch 2007 a 2011 a tiež na olympijských hrách v rokoch 2008 a 2012.

    Jej 21-ročný syn Tyler hrá na pozícii stopéra v Nottinghame a absolvoval niekoľko záverečných minút v stretnutí proti Iránu (2:2).

    V hľadisku v Inglewoode ho sledovali aj jeho rodičia, ktorí sú obaja bývalí elitní športovci: Grant Bindon bol kapitánom novozélandskej volejbalovej reprezentácie.

    "Pozerať na neho, ako hrá, je pre mňa ťažšie, ako keď som hrala sama. Som nervóznejšia, ale je to radosť - je to skvelý chlapec," uviedla už vlani na instagrame pyšná matka Bindonová.

    V histórii mužských šampionátov už nastúpili viac ako dve desiatky dvojíc otec-syn. Na aktuálnom turnaji ich zastupujú Američan Gio Reyna, ktorý nadväzuje na otca Claudia, či Nor Erling Haaland, ktorý napodobnil otca Alfa-Ingeho.


    Program Nového Zélandu na MS vo futbale 2026

    16.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Irán
    Irán
    2 - 2
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    Los Angeles | Los Angeles
    22.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    vs.
    Egypt
    Egypt
    Vancouver | Vancouver
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    vs.
    Belgicko
    Belgicko
    Vancouver | Vancouver

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    Domov»MS vo futbale 2026»Mama v bráne, syn v obrane. Rodina z Nového Zélandu na MS vytvorila unikát