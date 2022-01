Dlhá prestávka. UFC sa vracia do Európy po prvýkrát od začiatku pandémie

Čo sa týka Britských ostrovov, v fanúšikovia sa do Londýna vrátia po neuveriteľných troch rokoch. Naposledy išlo o turnaj Till vs. Masvidal v marci 2019.

Medzi nimi by nemal chýbať Paddy Pimblett, Jack Shore a Muhammad Mokaev.

Zaujímavosťou je, že by marcové podujatie UFC v Londýne nemuselo byť jedinou európskou zastávkou v tomto roku.

„Verím, že tento rok to konečne vyjde a my sa pozrieme do Británie. Rovnako pôjdeme aj do ďalších miest, kde sme už dlhú dobu neboli. Cítim, že by rok 2022 mohol byť tým pravým rokom na nový začiatok,“ prezradil minulý týždeň pre stanicu BT Sport prezident UFC Dana White.