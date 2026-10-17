Britky ovládli madison na MS. Olympijské víťazky skončili až šieste

MS v dráhovej cyklistike
Ženy, madison:
#
Meno
1.
Erin Boothmanová, Anna Morrisová
40 b.
2.
Marion Borrasová, Clara Copponiová
33 b.
3.
Maho Kakitová, Cujaka Učinová
18 b.
4.
Bryony Bothová, Prudence
18 b.
5.
Amalie Dideriksenová, Ida Dam Fiallová
17 b.
6.
Chiara Consonniová, Vittoria Guazziniová
15 b.
1 km s pevným štartom:
#
Meno
Čas
1.
Pauline Graboschová
1:04,572 min
2.
Hetty van de Wouwová
1:05,223 min
3.
Sofie van Rooijenová
1:05,398 min
4.
Jana Burlakovová
1:05,431 min
5.
Mathilde Grosová
1:05,603 min
6.
Claudia Marcksová
1:05,903 min
Britské cyklistky Erin Boothmanová a Anna Morrisová sa stali v sobotu majsterkami sveta v olympijskej disciplíne madison. Na dráhe v Šanghaji získali 40 bodov.
Druhé Francúzky Marion Borrasová, Clara Copponiová mali na konte 33 bodov a tretie Japonky Maho Kakitová, Cujaka Učinová 18.
Až šieste skončili zlaté spod piatich kruhov z Paríža Talianky Chiara Consonniová, Vittoria Guazziniová, keď nazbierali 15 bodov.
Pevný kilometer sa stal korisťou Nemky Pauline Graboschovej. Vo finále zajazdila čas 1:04,572 min.
Vo finále stíhacích pretekov triumfovala Britka Millie Couzensová pred krajankou Josie Knightovou.
Portugalčan Iuri Leitao získal druhý titul v omniu v kariére po roku 2023, keď triumfoval s 142 bodmi pred Fabiom van den Bosschem z Belgicka (129 b).