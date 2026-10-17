    Britky ovládli madison na MS. Olympijské víťazky skončili až šieste

    Morrisová a Boothmanová
    Morrisová a Boothmanová (Autor: X / Team GB)
    TASR|17. okt 2026 o 14:55
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    Pevný kilometer sa stal korisťou Nemky Pauline Graboschovej.

    MS v dráhovej cyklistike

    Ženy, madison:

    #

    Meno


    1.

    GBR

    Erin Boothmanová, Anna Morrisová

    40 b.

    2.

    FRA

    Marion Borrasová, Clara Copponiová

    33 b.

    3.

    JPN

    Maho Kakitová, Cujaka Učinová

    18 b.

    4.

    NZL

    Bryony Bothová, Prudence

    18 b.

    5.

    DNK

    Amalie Dideriksenová, Ida Dam Fiallová

    17 b.

    6.

    ITA

    Chiara Consonniová, Vittoria Guazziniová

    15 b.

    1 km s pevným štartom:

    #

    Meno

    Čas

    1.

    DEU

    Pauline Graboschová

    1:04,572 min

    2.

    NLD

    Hetty van de Wouwová

    1:05,223 min

    3.

    NLD

    Sofie van Rooijenová

    1:05,398 min

    4.

    RUS

    Jana Burlakovová

    1:05,431 min

    5.

    FRA

    Mathilde Grosová

    1:05,603 min

    6.

    AUS

    Claudia Marcksová

    1:05,903 min

    Britské cyklistky Erin Boothmanová a Anna Morrisová sa stali v sobotu majsterkami sveta v olympijskej disciplíne madison. Na dráhe v Šanghaji získali 40 bodov.

    Druhé Francúzky Marion Borrasová, Clara Copponiová mali na konte 33 bodov a tretie Japonky Maho Kakitová, Cujaka Učinová 18.

    Až šieste skončili zlaté spod piatich kruhov z Paríža Talianky Chiara Consonniová, Vittoria Guazziniová, keď nazbierali 15 bodov.

    Pevný kilometer sa stal korisťou Nemky Pauline Graboschovej. Vo finále zajazdila čas 1:04,572 min.

    Vo finále stíhacích pretekov triumfovala Britka Millie Couzensová pred krajankou Josie Knightovou.

    Portugalčan Iuri Leitao získal druhý titul v omniu v kariére po roku 2023, keď triumfoval s 142 bodmi pred Fabiom van den Bosschem z Belgicka (129 b).

    Cyklistika

    Cyklistika

    Morrisová a Boothmanová
    Morrisová a Boothmanová
    Britky ovládli madison na MS. Olympijské víťazky skončili až šieste
    dnes 14:55
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