    Zväz ho vyradil z nominácie na MS. Preveruje obvinenia z nevhodného správania

    Matthew Richardson
    Matthew Richardson (Autor: X / IDLProcycling)
    TASR|13. okt 2026 o 13:59
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    V septembri po olympiáde zmenil športovú príslušnosť.

    Britský cyklistický zväz stiahol Matthewa Richardsona z nominácie reprezentácie na nadchádzajúce MS v dráhovej cyklistike v Šanghaji.

    Dôvod tohto rozhodnutia neuviedol, ale denník The Times informoval, že zväz preveruje obvinenia zo závažného nevhodného správania.

    Richardson mal podľa zistení denníka vyslovovať diskriminačné poznámky o etnických menšinách a žartovať o používaní rasistického výrazu.

    „British Cycling môže potvrdiť, že Matta Richardsona stiahli z kádra britského cyklistického tímu pre nadchádzajúce majstrovstvá sveta v dráhovej cyklistike v čínskom Šanghaji,“ citovala z vyhlásenia zväzu agentúra AFP.

    Dvadsaťsedemročný Richardson získal na OH v Paríži v roku 2024 tri medaily vo farbách Austrálie.

    V septembri po olympiáde zmenil športovú príslušnosť a začal reprezentovať Veľkú Britániu.

    V Šanghaji mal patriť k hlavným favoritom šprintérskych disciplín a súperiť o zlato s Holanďanom Harriem Lavreysenom.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Matthew Richardson
    Matthew Richardson
    Zväz ho vyradil z nominácie na MS. Preveruje obvinenia z nevhodného správania
    dnes 13:59
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