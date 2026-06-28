Futbalisti DR Kongo oslavujú historický postup. Hráči boli výnimoční, hovorí tréner

MS vo futbale 2026 - skupina K
DR Kongo - Uzbekistan 3:1 (0:1)
Góly: 68. a 90+1. Wissa (z 11 m), 78. Mayele - 10. Šomurodov
Rozhodcovia: Zwayer - Kempter, Dietz (všetci Nem.), ŽK: Sadiki, Mbuku, Moutoussamy - Chusanov, Nasrulajev
Diváci: 68.239
DR Kongo: Mpasi-Nzau - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (83. Kayembe) - Mbuku (72. Elia), Moutoussamy (72. Mukau), Sadiki, Cipenga (72. Bongonda) - Bakambu (51. Mayele), Wissa
Uzbekistan: Nematov - Ašurmatov, Chusanov, Urozov (82. Sergejev) - Aližonov, Šukurov (59. Chamrobekov), Mozgovoj (82. Iskanderov), Nasrulajev - Chamdamov (59. Ganiev), Fajzulajev (73. Uronov) - Šomurodov
Futbalisti DR Kongo postúpili do šestnásťfinále na MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade, keď v noci na nedeľu v Atlante zdolali Uzbekistan po obrate 3:1.
- ONLINE: DR Kongo - Uzbekistan na MS vo futbale 2026 (skupina K)
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V K-skupine obsadili so 4 bodmi 3. miesto a vo vyraďovacej fáze na mundiale sa predstavia premiérovo. Uzbeci pri svojej prvej účasti na svetovom šampionáte nezískali ani bod.
Uzbekistan poslal v 10. minúte do vedenia historicky najlepší strelec tejto stredoázijskej krajiny Eldor Šomurodov.
V 68. minúte však vyrovnal na 1:1 z penalty Yoane Wissa a v 78. minúte dokonal obrat DR Kongo striedajúci Fiston Mayele.
Na konečných 3:1 upravil v nadstavenom čase svojím druhým presným zásahom Wissa.
Konžanom 4 body stačili na účasť v osmičke postupujúcich z 12-člennej tabuľky tímov na 3. miestach. V stredu 1. júla o 18.00 h SELČ v Atlante nastúpia proti Anglicku.
Prvé miesto v K-skupine obsadila so 7 bodmi Kolumbia, ktorá v paralelne hranom stretnutí remizovala s Portugalskom 0:0 a v 16-finále ju čaká v sobotu 4. júla o 3.30 h SELČ v Kansas City Ghana.
Portugalci sa v piatok 3. júla o 1.00 h SELČ v Toronte stretnú s Chorvátmi.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina K
Priebeh zápasu DR Kongo - Uzbekistan
I. polčas:
Stredoafrická krajina potrebovala na zaistenie si postupu výhru, zatiaľ čo Uzbekov by posunulo do šestnásťfinále iba mimoriadne vysoké víťazstvo.
Zverenci Fabia Cannavara rozvlnili sieť už v prvej minúte, no ich radosť prekazil ofsajdový verdikt.
V 10. minúte ale historicky najlepší strelec Uzbekistanu Šomurodov využil zaváhanie v defenzíve súpera a z ľavého krídla poslal loptu milimetrovo presným oblúčikom ponad brankára Mpasi-Nzaua do siete.
O 7 minút neskôr na opačnej strane vystrelil presne zvnútra šestnástky Mbuku, ktorý si ale pri zárodku akcie pomohol faulom, čo VAR odhalil a gól odvolal.
Po hektickom úvode už mužstvá predvádzali menej záživný futbal a ďalšie strely na bránu si v prvom polčase nevypracovali.
II. polčas:
Brankár Uzbekov Nematov musel riešiť prvú strelu v 58. minúte, keď spoza pokutového územia vyprášil jeho rukavice Mbuku.
Konžania pohrozili zakrátko opäť a Wissa hlavičkoval vedľa brány. Útočníka Newcastlu United zasiahol nedovolene v šestnástke v 66. minúte Chusanov a sám faulovaný Wissa z pokutového kopu vyrovnal na 1:1.
Reprezentanti DR Kongo sa priblížili k postupu o ďalší krok v 78. minúte po spolupráci striedajúcich hráčov, tečovanú strelu Eliu spoza šestnástky usmernil do brány zblízka Mayele.
Zverenci francúzskeho trénera Sebastiena Desabreho si už v záverečných minútach tesný náskok aj postup do vyraďovacej fázy postrážili.
V nadstavenom čase ešte Wissa spoza šestnástky zatočil loptu k tyči a pridal svoj druhý gól v dueli.
Hlasy po zápase
Sebastien Desabre, tréner DR Kongo: „Musím pogratulovať hráčom, práve oni boli tí výnimoční. Sme tím, ktorý vie zareagovať, keď inkasuje gól, stále bojujeme s odhodlaním. Boli sme o niečo ofenzívnejší a teší ma, že všetci mohli vidieť, že sme schopní strieľať góly. To je skvelé. Musím pogratulovať aj svojmu realizačnému tímu, sme naozaj hrdí a šťastní za všetkých Konžanov.“
Yoane Wissa, útočník a strelec dvoch gólov DR Kongo: „Som len jedným dielikom skladačky. Bolo to veľmi náročné, tlak na našich pleciach sa niesol ťažko. Sú veci, ktoré musíme napraviť. Najdôležitejší je však tento historický postup do šestnásťfinále. Tento moment si chceme naplno vychutnať, pretože cesta sem bola náročná. Všetci chalani — náhradníci, tí, ktorí už tento dres obliekali, aj tí, ktorí ho budú obliekať zajtra — môžeme byť na seba hrdí. Ďakujeme všetkým Konžanom, práve pre takéto chvíle robíme to, čo robíme. Dokázali sme to.“
Fabio Cannavaro, tréner Uzbekistanu: „V prvom polčase sme podali úžasný výkon, práve takto sme sa na zápas pripravovali. Vedel som, že sme vydali veľa energie, že príliš veľa beháme, a obával som sa druhého polčasu. Cez prestávku som sa snažil hráčov povzbudiť, ale na tejto úrovni, ak spravíte aj malé chyby, zaplatíte za ne veľmi draho. Tento svetový šampionát je pre nás predovšetkým skúsenosťou. Som hrdý, pretože aj keď hráči trpeli, tak ukázali, čo vedia.“