Bol zrejme najlepším džokejom v histórii. Zomrel Lester Piggott

"Môžeme s hlbokým zármutkom potvrdiť, že Lester dnes ráno pokojne zomrel vo Švajčiarsku," uviedol jeho zať Williams Hagga. Už v roku 2007 Piggotta prijali na jednotke intenzívnej starostlivosti pre srdcové problémy, no rýchlo sa zotavil.

Deväťnásobného víťaza The Derby v Epsome hospitalizovali už pred týždňom v nemocnici vo Švajčiarsku. Od roku 2012 žil neďaleko Ženevy.

O rok neskôr ho za daňové úniky poslal súd na tri roky do väzenia, kde si odpykal tretinu trestu. Ešte predtým, než ho odsúdili, musel vrátiť Rad britského impéria. Po tejto životnej etape sa opäť vrátil do sedla a vydržal v ňom až takmer do svojej 60-tky. Definitívne sa s kariérou džokeja rozlúčil v roku 1995.