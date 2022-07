Slovenské derby má prekvapivého víťaza. Džokej: Je radosť jazdiť na takom koňovi

Tréner úspešného koňa je Jan Demele: "Je to moje prvé víťazstvo v derby. Kôň bol v závere dostihov v správnom čase na správnom mieste. Je to pre mňa určité zadosťučinenie po tom, ako sme sa nedostali do Českého derby," povedal pre RTVS džokej Jiří Palík.

"Vo svojej kariére som veľmi túžil zvíťaziť v Slovenskom derby, bol to môj sen, podarilo sa to. Kôň ma podržal, pomohol mi, hlavne bojovnosťou. Nebál sa pri bariére ísť do voľného priestoru. Je radosť na takom koňovi jazdiť. Dostal sa do správnej stajne, kde mal dobrú starostlivosť a tak sa nám odvďačil," dodal.

Na druhom mieste skončil najväčší favorit Darling In Pink s jazdcom Václavom Janáčkom.

Výbornú štvrtú priečku obsadil jeden z dvoch štartujúcich koní zo slovenského tréningu, kobylka Stratosferic v sedle s portugalským jazdcom, dvojnásobným španielskym šampiónom Ricardom Sousom. Pre stajňu MPL Racing kobylu pripravuje v Bratislave Marián Štangel.

Dvakrát znela aj slovenská hymna

Z troch ďalších medzinárodných dostihov I. kategórie vyhrali dva domáci zástupcovia a tak na Závodisku, š. p. v Starom háji zaznela dvakrát aj slovenská štátna hymna.

V 29. ročníku Zlatého pohára spoločnosti Rigips Stav (rovina I. kategórie, 4-ročné a staršie kone, 2600 m, 8000 eur) zvíťazil 4-ročný hnedák Cape Crown v sedle s českým jazdcom Václavom Janáčkom.