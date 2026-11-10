Jej posledným gestom bola nádej pre iných. Jazdila na koňoch skôr, než vedela chodiť

Dvadsaťdvaročná austrálska džokejka Izzy Nealeová zomrela po tom, čo v nedeľu počas dostihov na závodisku Warren spadla z koňa.
Zo závodiska ju previezli do nemocnice v Dubbo, kde podľahla následkom zranení. Oznámila to v utorok jej rodina.
„Izzy jazdila na koňoch ešte skôr, než sa naučila chodiť. Láska ku koňom bola jej celoživotnou vášňou, ktorá sa v poslednom období premenila aj na lásku k dostihovému športu,“ uviedla rodina Nealeovej, ktorá sa rozhodla darovať jej orgány.
„Izzy tak dá vďaka tomuto rozhodnutiu šancu na život ďalším ľuďom, čo našej rodine prináša aspoň malú útechu v tejto zdrvujúcej strate.“
Kôň Nealeovej Marnoo musel byť po vážnom zranení nohy utratený. Zvyšok dostihového mítingu Cotton Cup bol po jej páde zrušený.
Nealeová počas svojej profesionálnej kariéry dosiahla 88 víťazstiev.