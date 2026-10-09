Taxis? Ťažký, ale zvyčajne bezproblémový, tvrdí slovenský víťaz Veľkej pardubickej

Pardubice hostia každý rok dve výrazné športové podujatia. Zlatú prilbu a Veľkú Pardubickú tentoraz delí v kalendári iba krátky rozostup jedného týždňa.
V prvú októbrovú nedeľu triumfoval na plochej dráhe domáci pretekár Jan Kvěch a v Pardubiciach veria, že českého víťaza bude mať aj 136. ročník najprestížnejších prekážkových dostihov kontinentálnej Európy.
Najviac by zrejme triumf dopriali Janovi Faltejskovi. Vyhral ju už totiž sedemkrát a ak by získal aj ôsme víťazstvo, vyrovnal by sa ním legende Josefovi Váňovi.
Najznámejší český džokej bol štyrikrát úspešný s koňom Železník, raz s Vronskym a trikrát s Tiumenom. Na štarte Veľkej Pardubickej stál naposledy v roku 2014, keď mal 61 rokov.
V nedeľu od 15.30 (naživo na ČT1) bude súťažiť iba desať koní, čo je najmenej od roku 1993, keď ich štartovalo deväť.
Okrem ôsmich domácich zástupcov to bude francúzsky Hard Roc de Kerser a desaťročný Final Orders z Írska, ktorý je považovaný za papierového favorita. Na konte má sedem víťazných dostihov a minulý rok na Veľkej liverpoolskej skončil na siedmom mieste.
Jeho trénerom je Gavin Cromwell a džokejom Keith Donoghue, ktorý má na profesionálneho jazdca nezvyklé parametre: 180 cm a 74 kg. Práve dvojica Cromwell – Donoghue sa na Veľkej Pardubickej tešila minulý rok z víťazstva.
S osemročným hnedákom Stumptownom zaknihovala prvé víťazstvo zahraničného koňa po dlhých tridsiatich rokoch. Faltejsek mysliaci na vyrovnanie Váňovho rekordu v nedeľu osedlá Godfreya, víťaza z roku 2024.
Najstarším koňom na štarte bude trinásťročný Sacamiro, ktorý zvíťazil o rok skôr. Viesť ho bude jediná žena v štartovom poli – džokejka Lenka Neprašová.
„Na Veľkej Pardubickej štartuje elita spomedzi koní, ich kvalita sa ukáže. Ak sú dostihy rýchle, tak o niečo pomalšie kone príliš šancu nemajú. Ak sa však naopak ide o niečo voľnejšie tempo, tak uspieť môže aj niekto mimo okruhu favoritov,“ hovorí slovenský džokej Lukáš Matuský, ktorý Veľkú Pardubickú vyhral hneď dvakrát: v roku 2020 na koni Hegnus a v roku 2022 na Mr. Spex.
Matuský je ešte o šesť centimetrov vyšší ako Donoghue a počas sezóny váži okolo 65 kíl.
Dva milióny pre víťaza
Samotné preteky trvajú niečo viac ako deväť minút. Najrýchlejší čas histórie 8:55,29 min dosiahol v roku 2015 Nikas s džokejom Marekom Stromským. Dodatočne však boli diskvalifikovaní po tom, ako mal kôň pozitívny dopingový nález na kofeín a teobromín.
Majiteľ Nikasa následne zažaloval výrobcu krmiva, v ktorom mali byť zakázané látky obsiahnuté. Napokon sa obe strany dohodli mimosúdne na náhrade majetkovej aj nemajetkovej ujmy vo výške 1,75 milióna českých korún, čo je v prepočte približne 72 000 eur.
To je pritom stále menej ako súčasná odmena za víťazstvo na Veľkej Pardubickej, ktorá je stanovená na dva milióny českých korún (v prepočte približne 82 000 eur). Celková dotácia dostihov predstavuje päť miliónov českých korún (približne 205 000 eur).
Veľkú väčšinu z odmeny si necháva majiteľ koňa, jazdec z nej zvykne dostať 5% a tréner 10%.
„Veľká Pardubická je výnimočná najmä svojou atmosférou a tým, že ju sleduje množstvo ľudí. Mnohí pricestujú len preto, aby videli tieto dostihy. Je to top udalosť nášho športu a do veľkej miery aj otázka prestíže. Podobne ako napríklad Liga majstrov vo futbale,“ hovorí Matuský, jeden zo štyroch slovenských víťazov Veľkej Pardubickej.
Okrem neho to dokázali už len Jaroslav Brečka (1992, Quirinus), Tibor Kňazík (1966, Nestor) a Jozef Čajda (1955, kôň Furioso XIV). Matuský ako jediný z nich dokázal vyhrať dvakrát.
Najprestížnejšie prekážkové dostihy kontinentálnej Európy sa vyvinuli z parforsných honov, čo bola obľúbená kratochvíľa šľachty, pri ktorej spoločne na koňoch a za pomoci psov lovili jedno vopred vybrané zviera.
V roku 1874 pricestoval do Pardubíc cisár František Jozef I. aj s manželkou cisárovnou Sissi a zúčastnili sa spoločnej hubertovej jazdy. Práve do roku 1874 sa datuje aj prvý ročník Veľkej Pardubickej, ktorá sa konala 5. novembra 1874 na novovybudovanom závodisku.
Cisársky pár však tieto dostihy na vlastné oči nevidel, keďže do mesta pricestoval o päť dní neskôr.
Ak nikto nezazmätkuje, tak je Taxis bezproblémový
Súčasná trať má dĺžku 6 900 metrov a najznámejšou a zároveň aj najťažšou spomedzi tridsaťjeden prekážok je Veľká Taxisova priekopa.
Skáče sa výlučne iba počas Veľkej Pardubickej, teda raz do roka. Nedá sa na nej ani trénovať. Spomínaný Váňa odmietol názor, že by bol Taxis cintorínom koní s tým, že dobre pripravený kôň a skúsený jazdec si s ním poradia.
S Váňovým názorom súhlasí aj Matuský: „Je to jedinečná a ťažká prekážka, ale pokiaľ na ňu prídete v kontrolovanej rýchlosti a máte dobrý odskok, tak je zvyčajne bezproblémová. Jazdec musí rozmýšľať ako koňa na prekážku správne naviesť. Závažné situácie nastanú, keď napríklad niektorý z koňov pred prekážkou pribrzdí.“
Na Veľkej Pardubickej môžu štartovať len šesťročné a staršie kone, pričom väčšina z nich si miesto musí vybojovať v kvalifikačných dostihoch.
Taxis sa skáče už na začiatku pretekov ako štvrtý v poradí. V snahe o zvýšenie bezpečnosti prešiel v posledných rokoch viacerými úpravami, vďaka čomu je priekopa za živým plotom plytšia a doskoková hrana miernejšia.
Kone musia preskočiť vzdialenosť približne siedmich metrov. V úplných začiatkoch mala prekážka odlišný profil a napríklad Fantome, prvý víťaz Veľkej Pardubickej z roku 1874, Taxis nepreskočil, ale preliezol cez riedky živý plot.
VIDEO: Veľká pardubická 2023 a spor o Taxis
Veľká Taxisova priekopa si doposiaľ vyžiadala životy minimálne 26 koní. Niektoré zdroje ich uvádzajú až 31, pričom väčšina z nich musela byť utratená po ťažkých zraneniach nôh.
Zatiaľ posledná fatalita je spojená s rokom 2023. Hromadný pád koní spôsobil Stuke, ktorý potom sám zostal ležať mŕtvy pod prekážkou. Džokeja Martina Lišku, ktorý viedol Argana, museli na mieste oživovať a následne transportovať do nemocnice.
Aj po tejto udalosti sa rozprúdila pravidelná diskusia o tom, či by nemal byť Taxis úplne vyradený a či takéto náročné dostihy nie sú pre kone trápením.
K najznámejšiemu incidentu s aktivistami bojujúcimi za práva zvierat došlo v roku 1992. Krátko pred štartom vnikli priamo na dráhu a zasiahnuť proti nim museli policajti.
Oneskorený začiatok a celková nervozita v štartovom poli spôsobili, že na Taxise spadlo hneď osem koní. Víťazom tohto ročníka sa napokon stal slovenský džokej Jaroslav Brečka.
Matuský nesúhlasí s názorom, že dostihový šport predstavuje pre kone utrpenie aj kvôli tomu, že majú zabezpečenú starostlivosť na vysokej úrovni, sú pod pravidelným dohľadom veterinárov a dokonca majú aj vlastných konských masérov.
„Pokiaľ nie sú úplne fit, tak ani nesúťažia. O dostihové kone sa stará lepšie ako sa mnohí ľudia starajú o seba. Sú ako vrcholoví športovci medzi ľuďmi a preto dostávajú najlepší možný servis,“ uzatvára Matuský.