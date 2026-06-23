Sme stále spolu, povedal šéf FIFA na adresu Trumpa. Americký prezident odovzdá víťazovi trofej

Prezident USA Donald Trump odovzdá po finále futbalových MS (19. júla o 21.00 SELČ v East Rutherforde) víťaznú trofej majstrom sveta. Uviedol to šéf Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino.
Švajčiarsky funkcionár v rozhovore pre Fox and Friends prezradil, že plán je, aby Trump zohral hlavnú úlohu pri slávnostnom odovzdávaní trofeje na štadióne MetLife, rovnako ako vlani po finále MS klubov v USA, keď triumfovali hráči FC Chelsea.
„Samozrejme, budeme spolu s prezidentom, budeme si užívať finále a potom odovzdáme trofej víťazovi,“ povedal Infantino.
Na otázku, či by odovzdávanie uskutočnili spoločne, šéf FIFA dodal: „Samozrejme, sme stále spolu.“
Po finále MS klubov zostal Trump na pódiu aj po tom, ako odovzdal víťaznú trofej kapitánovi Chelsea Reeceovi Jamesovi.