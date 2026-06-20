Hviezdny Belgičan mal na tréningu problémy s dýchaním, ďalší zápas musí vynechať

Futbalistom Belgicka bude v ich druhom stretnutí na majstrovstiev sveta proti Iránu chýbať Jeremy Doku. Krídelník Manchestru City ochorel.
Doku odohral v prvom zápase Belgičanov proti Egyptu (1:1) 86 minút. V priebehu týždňa mal však problémy s dýchaním a musel predčasne opustiť tréning.
Belgičania nastúpia proti Iránu v Los Angeles v nedeľu o 21.00 SELČ. Súboje v G-skupine ukončia zápasom s Novým Zélandom v sobotu 27. júna o 5.00 vo Vancouveri. Informovala AP.
MS vo futbale 2026 - skupina G
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body