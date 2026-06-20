    Belgicko
    Belgicko
    MS vo futbale 2026
    21.06.2026, Skupina G
    Los Angeles
    21:00
    Irán
    Irán

    Hviezdny Belgičan mal na tréningu problémy s dýchaním, ďalší zápas musí vynechať

    Jeremy Doku v zápase s Egyptom
    Jeremy Doku v zápase s Egyptom (Autor: TASR/AP)
    TASR|20. jún 2026 o 22:04
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    V prvom dueli odohral 86 minút.

    Futbalistom Belgicka bude v ich druhom stretnutí na majstrovstiev sveta proti Iránu chýbať Jeremy Doku. Krídelník Manchestru City ochorel.

    Doku odohral v prvom zápase Belgičanov proti Egyptu (1:1) 86 minút. V priebehu týždňa mal však problémy s dýchaním a musel predčasne opustiť tréning.

    Belgičania nastúpia proti Iránu v Los Angeles v nedeľu o 21.00 SELČ. Súboje v G-skupine ukončia zápasom s Novým Zélandom v sobotu 27. júna o 5.00 vo Vancouveri. Informovala AP.

    MS vo futbale 2026 - skupina G

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    IránIránIRN
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    2
    Nový ZélandNový ZélandNZL
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    3
    BelgickoBelgickoBEL
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    EgyptEgyptEGY
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Ivory Coast's Christ Inao Oulai (26) and Germany's Kai Havertz (7) vie for the ball during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (Nathan Dennette/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE
    Ivory Coast's Christ Inao Oulai (26) and Germany's Kai Havertz (7) vie for the ball during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (Nathan Dennette/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Ivory Coast's Christ Inao Oulai (26) and Germany's Kai Havertz (7) vie for the ball during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (Nathan Dennette/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE
    Ivory Coast's Christ Inao Oulai (26) and Germany's Kai Havertz (7) vie for the ball during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (Nathan Dennette/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE
    Fotogaléria zo zápasu Nemecko - Pobrežie Slonoviny na MS vo futbale 2026 (skupina E)
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    Domov»MS vo futbale 2026»Hviezdny Belgičan mal na tréningu problémy s dýchaním, ďalší zápas musí vynechať