Krídelník môže chýbať Belgicku v prípadnom boji o semifinále MS: Uvidíme, čo sa dá urobiť

Belgický futbalista Jeremy Doku uviedol, že chce byť budúci mesiac pri narodení svojho prvého dieťaťa.
Krídelník Manchestru City tak môže počas majstrovstiev sveta riešiť dilemu, keďže termín pôrodu jeho manželky Shireen pripadá na druhý júlový týždeň, približne na obdobie štvrťfinále.
„Ak sa ma pýtate, čo chcem, moja odpoveď je, že nikto nechce zmeškať narodenie svojho prvého dieťaťa. Zároveň však viem, že futbal prináša aj množstvo ďalších okolností.
Viem, že federácia podporuje svojich hráčov a chápe ich situácie. Uvidíme, čo sa dá urobiť,“ povedal 24-ročný Doku podľa agentúry DPA.
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Belgické médiá informovali, že v prípade potreby by mu pravdepodobne zabezpečili súkromné lietadlo do Anglicka, kde sa má dieťa narodiť.
Doku by sa potom mohol vrátiť do USA, ak by Belgicko ešte pokračovalo v turnaji. Tím vstúpi do účinkovania na MS v pondelok zápasom proti Egyptu v Seattli, kde má rozložený aj hlavný stan. V G-skupine, kde je favoritom, ju čaká aj Irán a Nový Zéland.
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