    Krídelník môže chýbať Belgicku v prípadnom boji o semifinále MS: Uvidíme, čo sa dá urobiť

    Jérémy Doku v drese Belgicka.
    Jérémy Doku v drese Belgicka. (Autor: TASR/AP)
    TASR|15. jún 2026 o 19:15
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    Chce byť budúci mesiac pri narodení svojho prvého dieťaťa.

    Belgický futbalista Jeremy Doku uviedol, že chce byť budúci mesiac pri narodení svojho prvého dieťaťa.

    Krídelník Manchestru City tak môže počas majstrovstiev sveta riešiť dilemu, keďže termín pôrodu jeho manželky Shireen pripadá na druhý júlový týždeň, približne na obdobie štvrťfinále.

    „Ak sa ma pýtate, čo chcem, moja odpoveď je, že nikto nechce zmeškať narodenie svojho prvého dieťaťa. Zároveň však viem, že futbal prináša aj množstvo ďalších okolností.

    Viem, že federácia podporuje svojich hráčov a chápe ich situácie. Uvidíme, čo sa dá urobiť,“ povedal 24-ročný Doku podľa agentúry DPA.

    Program Belgicka na MS vo futbale 2026

    15.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Egypt
    Egypt
    Seattle | Seattle
    21.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Irán
    Irán
    Los Angeles | Los Angeles
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    vs.
    Belgicko
    Belgicko
    Vancouver | Vancouver

    Belgické médiá informovali, že v prípade potreby by mu pravdepodobne zabezpečili súkromné lietadlo do Anglicka, kde sa má dieťa narodiť.

    Doku by sa potom mohol vrátiť do USA, ak by Belgicko ešte pokračovalo v turnaji. Tím vstúpi do účinkovania na MS v pondelok zápasom proti Egyptu v Seattli, kde má rozložený aj hlavný stan. V G-skupine, kde je favoritom, ju čaká aj Irán a Nový Zéland.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina G

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BelgickoBelgickoBEL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    EgyptEgyptEGY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    IránIránIRN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Nový ZélandNový ZélandNZL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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