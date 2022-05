Do arény sa zmestí celá obec. Ako Lobotkov klub mení dejiny?

Keď v sezóne 2013/2014 postúpila prvýkrát do Fortuna ligy, bola to senzácia. Na jeseň 2016 v úvode súťaže dokonca viedla Podbrezová slovenskú ligu. Keď v roku 2019 z najvyššej súťaže vypadla, vtedajší hlavný šéf Vladimír Soták hromžil.

„My sa do prvej ligy vrátime. Pravda, pokiaľ sa tento stmelený kolektív, táto teroristická organizácia, ktorá terorizuje futbal, nerozhodne robiť nám problémy aj v II. Lige,“ dodal Soták. SFZ to odmietol.

Stano sa momentálne venuje skôr hráčskej kariére. Nijako nezasahuje, podporuje nás. Sme s ním v kontakte.

Ako reagoval Lobotka na postup?

Určite sa teší. Čakáme, že kedy bude mať dovolenku a príde do Pobrezovej. Spoločne to oslávime. Zároveň si sadneme a preberieme spolu ďalšie ciele a víziu.

Podbrezová postúpila a Lobotka dal o pár hodín neskôr svoj prvý gól v talianskej lige. Motivovali ste ho?

Robili sme si z toho žarty.

Nesľúbil Lobotka hráčom nejaké prémie za postup?

To sa ešte rieši v kruhu majiteľov, že čo bude. Stano je momentálne v Taliansku a nechcem hovoriť zaňho. Všetko sa ešte vykomunikuje.

Dlhé roky bol majoritným vlastníkom klubu podnik: Železiarne Podbrezová. Platí to, že vašim plánom je znížiť vplyv tejto firmy?

Áno.

Môžete byť konkrétnejší?

Ja som prišiel do Podbrezovej s tým, že Železiarne chcú ďalej podporovať futbal, ale už nie s takými veľkými investíciami z ich strany. Chceli aby klub fungoval ako firma. Aby tam bolo, čo najviac mladých hráčov, ktorí sa dajú speňažiť. Aby sa ich sponzoring mohol znižovať a neutrpela športová stránka. Takýto model funguje všade vo svete, iste na Slovensku to nie je až tak jednoduché. Toto bolo cieľom.

Nakoľko je v budúcnosti reálne, že Lobotka získa ešte viacej akcií?

To vopred neviem. Nejde tu o preklopenie percent či akcii. Tu ide o to, aby klub fungoval tak, aby si dokázal na seba zarobiť, trebárs z prestupov hráčov. Aby majitelia nemuseli dotácie navyšovať.

Chcete ísť cestou Trenčína a Žiliny? Ide o kluby, ktoré naviac získavajú z prestupov hráčov.

My chceme ísť svojou cestou. Na Slovensku je málo klubov, ktoré takto fungujú. Je tu podobnosť s Trenčínom a Žilinou, ale u nás je to trošku inak. My nie sme taký veľký klub, nemáme také možnosti, čo sa týka mládeže. Každého jedného hráča si musíme s konkurenciou vyboxovať, aby vôbec do Podbrezovej prišiel. Potom sa musíme oňho starať, aby niečo z toho bolo. Je to troška zložitejšie. Na konci je však predaj toho hráča.

Kluby z veľkých miest ako Košice či Banská Bystrica skončili opäť za vami. Ako je to možné?

Všade vo svete je vidno, že sa nehrá na počet obyvateľov. Buď futbal robíte dobre a ste hore, alebo zle. Kluby z väčších miest si musia sami vyhodnotiť, že prečo v najvyššej súťaži chýbajú. Musíme opäť spomenúť majiteľov. Ak by nebolo fabriky, tak by iste Podbrezová ligu nehrala. S podporou môžu hrať najvyššiu súťaž aj dediny. Iste, fanúšikovská základňa nie je taká ako vo veľkých mestách. Podbrezová však v minulosti v lige dokázala, že vie slušne zaplniť štadión. Dúfam , že to tak bude tentokrát.

Nakoľko má váš klub potenciál prilákať viac divákov?

V minulosti dokázali ľudia slušne zaplniť ľudia štadión, ale dnes je iná doba. Na druhú ligu chodilo bežne okolo päťsto až sedemsto ľudí. Verím, že v najvyššej súťaži návštevnosť zdvojnásobíme. Skúšali sme hrávať v piatok, možno pre to ich toľko nechodilo. Počas sezóny sme to už nechceli meniť. Keď sa hrala v minulosti prvá liga, tak ľudí zlákali aj silní súperi (Slovan, Trnava atď., pozn. red.). Verím, že ich dokážeme zlákať aj atraktívnym herným prejavom. Blízko nás je Brezno, treba to brať ako jeden celok. Brezňania chodia k nám v nemalom počte. Fanúšikov máme aj z Revúcej. Je to skôr regionálne, nie je to iba o ľuďoch z Podbrezovej?

Podbrezová nie je bašta, malá obec má svoje limity. Nechýba vám to?

Každý by chcel, aby mal viacej fanúšikov. Keď sa však pozrieme všade na vôkol, tak podobné problémy majú oveľa väčšie mestá. Ak by sme to dali do pomeru na počet obyvateľov, tak zistíme, že tam je to ešte horšie. Nechcem však hovoriť o druhých. Región je aký je a budeme vďačný za každého fanúšika. Vieme, že máme limit, ale ideme sa s tým pobiť.

Pred štyrmi rokmi stačil Seredi na postup ročný rozpočet iba 270-tisíc eur. Ako je to u vás?

U nás je to trošku iné. Keď sme s Pohroním postúpili do prvej ligy, tak sme mali nižší rozpočet ako teraz Podbrezová. Teraz nás veľa stojí aj mládež, detí vozíme do Brezna. Nechceme aby sa detí túlali. Kyvadlová doprava nás tak stojí ročne možno aj 150 – tisíc. Je to veľa skrytých poplatkov, máme trebárs viacej ihrísk. Čo sa týka nákladov na hráčov a realizačného tímu, tak sa hýbeme s rozpočtom pod miliónom eur. Ani do budúcna neplánujeme extra navyšovať rozpočet. Chceme pokračovať v trende, ktorý sme schopný udržať. Iste, trošku idú hore energie a ďalšie náklady. O to budeme musieť navýšiť rozpočet, ale nie drasticky.

Vo vašom kádri sú bývalí majstri Slovenska ako Boris Godál či Erik Grendel. Matej Oravec prišiel na hosťovanie z Philadelphia Union. Ako sa vám ich podarilo presvedčiť, aby hrali za Podbrezovú?

Oravec bol v Podbrezovej už predtým. A starší hráči? Nebolo to tak, že by sme sa na prvýkrát dohodli. Skúšali sme to viackrát. Mali svoje predstavy, kde sa chceli zostať. Keď sa im to začalo komplikovať, tak sme sa dohodli. Videli, že projekt v Podbrezovej má reálnu ambíciu dostať sa do najvyššej súťaže. Videli, že akí ľudia sú tam, akých sa nám podarilo zlomiť.

Kluby, ktoré postúpili v predošlých rokoch mali veľa poloprofesionálnych hráčov, ktorí chodili aj do bežnej práce. Aké podmienky majú vaši hráči v porovnaní s tými z najvyššej súťaže?

Nemyslím si, že fungujeme na amatérskej báze. Na druhej strane isto nemáme ani prestrelené podmienky. Je to u nás taký priemer. Mám troch či štyroch lepšie zaplatených hráčov, ostatní sú priemer. A ďalší, skôr mladší hráči majú ešte menej.

Nakoľko vzrástol záujem o vašich hráčov po postupe?

Ak by sme teraz tlačili na pílu, tak väčšinu hráčov zo základnej jedenástky by sme mohli predať. O všetkých chalanov, hlavne mladých je nejaký záujem. Kedže sme postúpili, tak nemáme dôvod sa oslabiť. Nebudeme ich teraz nikde púšťať.

Udržíte káder pohromade?

Áno, až na dve či tri zmeny.

Zostane aj Oravec, ktorý je hráčom klubu z najvyššej americkej súťaže?

Skončilo mu u nás hosťovanie, je stále hráčom Philadelphie. Budeme rokovať s Američanmi, aby model hosťovania pokračoval. Kým tak bude, tak sa s Oravcom dohodneme. Jedine Roland Galčík ide do Žiliny.

Aké máte ambície v najvyššej súťaži?

Čítal som, že máme vysoké ambície, ale chcem to uviesť na pravú mieru. Nemáme veľké vyhlásenia. Na druhej strane sa chceme pobiť o prvú šestku. Chceme byť nepríjemní. Uvidíme aká bude realita.

Skúste to zhrnúť. Čo je za klubovým úspechom?

Je to nastavenie všetkých ľudí, na všetkých úrovniach sme urobili maximu, preto oslavujeme postup. Nerád by som delil, že koho je čo zásluha. Každý si odviedol to, čo mal. Musíme spomenúť majiteľov, že ktorí nám vytvorili podmienky, trénera a hráčov. Vytvorili jeden celok.