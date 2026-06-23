    Nórsko
    Nórsko
    MS vo futbale 2026
    26.06.2026, Skupina I
    Boston
    21:00
    Francúzsko
    Francúzsko

    Francúzov v boji o prvé miesto viesť nebude. Deschampsovi zomrela mama

    Didier Deschamps.
    Didier Deschamps. (Autor: TASR/AP)
    TASR|23. jún 2026 o 22:13
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    „Les Bleus" už majú istý postup do šestnásťfinále.

    Trénerovi francúzskej futbalovej reprezentácie Didierovi Deschampsovi zomrela mama.

    V záverečnom zápase základnej skupiny MS 2026 proti Nórsku tak bude chýbať na lavičke národného tímu. Informovala o tom Francúzska futbalová federácia.

    „Les Bleus" už majú istý postup do šestnásťfinále. V úvodnom dueli si poradili so Senegalom 3:1, v druhom zdolali Irak 3:0.

    Proti Nórsku bude viesť mužstvo z lavičky Deschampsov asistent Guy Stephan. Deschamps na MS 2018 v Rusku priviedol Francúzov k zisku titulu, na MS 2022 v Katare prehrali jeho zverenci vo finále s Argentínou po jedenástkovom rozstrele (3:3 pp, 2:4 na strely z 11 m).

    Tabuľka skupiny I na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    2
    2
    0
    0
    6:1
    6
    V
    V
    2
    NórskoNórskoNOR
    2
    2
    0
    0
    7:3
    6
    V
    V
    3
    SenegalSenegalSEN
    2
    0
    0
    2
    3:6
    0
    P
    P
    4
    IrakIrakIRQ
    2
    0
    0
    2
    1:7
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Didier Deschamps.
    Didier Deschamps.
    Francúzov v boji o prvé miesto viesť nebude. Deschampsovi zomrela mama
    dnes 22:13
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Didier Deschamps.
    Didier Deschamps.
    Francúzov v boji o prvé miesto viesť nebude. Deschampsovi zomrela mama
    dnes 22:13
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