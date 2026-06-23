Francúzov v boji o prvé miesto viesť nebude. Deschampsovi zomrela mama

Trénerovi francúzskej futbalovej reprezentácie Didierovi Deschampsovi zomrela mama.
V záverečnom zápase základnej skupiny MS 2026 proti Nórsku tak bude chýbať na lavičke národného tímu. Informovala o tom Francúzska futbalová federácia.
„Les Bleus" už majú istý postup do šestnásťfinále. V úvodnom dueli si poradili so Senegalom 3:1, v druhom zdolali Irak 3:0.
Proti Nórsku bude viesť mužstvo z lavičky Deschampsov asistent Guy Stephan. Deschamps na MS 2018 v Rusku priviedol Francúzov k zisku titulu, na MS 2022 v Katare prehrali jeho zverenci vo finále s Argentínou po jedenástkovom rozstrele (3:3 pp, 2:4 na strely z 11 m).
Tabuľka skupiny I na MS vo futbale 2026
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body