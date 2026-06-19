    Portugalsko
    Portugalsko
    MS vo futbale 2026
    17.06.2026, Skupina K
    1 - 1
    1:0
    DR Kongo
    DR Kongo

    Kritika je iba mediálny hluk, Dias sa zastal Ronalda. Portugalci sú na tlak zvyknutí

    Cristiano Ronaldo
    Cristiano Ronaldo (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. jún 2026 o 22:49
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    Portugalsko v ďalšom zápase MS vyzve Uzbekistan.

    Portugalský obranca Ruben Dias označil kritiku svojej futbalovej reprezentácie a superhviezdy Cristiana Ronalda iba za mediálny hluk.

    Zverencom Roberta Martineza nevyšiel úvod majstrovstiev sveta, keď v prvom zápase K-skupiny iba remizovali s Konžskou demokratickou republikou 1:1.

    Ronaldo sa po nevydarenom stretnutí stal terčom kritiky. Obranca Manchestru City Dias sa však kanoniera saudskoarabského Al Nassr zastal.

    „Cristiano dostáva veľa pozornosti a je stále v jej centre. Každý z nás, vrátane Ronalda, je zvyknutý vyrovnávať sa s týmto mediálnym tlakom. Poznáme to z našich klubov, z národného tímu, z majstrovstiev sveta aj z európskych súťaží,“ povedal 29-ročný Dias na piatkovej tlačovej konferencii, ktorej hlavnou témou bol 41-ročný kapitán Portugalska.

    Cristiano Ronaldo po remíze Portugalska s DR Kongo.
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    „Sklamali ste ma. Myslel som si, že sa ma opýtate niečo o pláži,“ dodal s úsmevom Dias, keďže Portugalci majú tréningovú základňu na Floride blízko pláže. Objavili sa však informácie, že niektorí hráči sa boja opustiť hotel pre aligátory v jeho blízkosti.

    „Selecao“ sa na šampionáte najbližšie predstaví v utorok 23. júna v texaskom Houstone proti Uzbekistanu (19.00 SELČ), pripomenula agentúra DPA.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program skupiny K na MS vo futbale 2026

    17.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Portugalsko
    Portugalsko
    1 - 1
    DR Kongo
    DR Kongo
    Houston | Houston
    18.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    1 - 3
    Kolumbia
    Kolumbia
    Mexiko City | Mexiko City
    23.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Portugalsko
    Portugalsko
    vs.
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Houston | Houston
    24.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    DR Kongo
    DR Kongo
    Guadalajara | Guadalajara
    28.06. 01:30
    | Skupina K | Matchday 17
    DR Kongo
    DR Kongo
    vs.
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Atlanta | Atlanta
    28.06. 01:30
    | Skupina K | Matchday 17
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    Portugalsko
    Portugalsko
    Miami | Miami

    MS vo futbale 2026 - skupina K

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KolumbiaKolumbiaCOL
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    2
    PortugalskoPortugalskoPOR
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    DR KongoDR KongoCOD
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    UzbekistanUzbekistanUZB
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    United States' Alex Freeman (16), second left, celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    United States' Alex Freeman (16), second left, celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    United States' Alex Freeman (16), second left, celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    United States' Alex Freeman (16), second left, celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
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    Domov»MS vo futbale 2026»Kritika je iba mediálny hluk, Dias sa zastal Ronalda. Portugalci sú na tlak zvyknutí