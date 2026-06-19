Kritika je iba mediálny hluk, Dias sa zastal Ronalda. Portugalci sú na tlak zvyknutí

Portugalský obranca Ruben Dias označil kritiku svojej futbalovej reprezentácie a superhviezdy Cristiana Ronalda iba za mediálny hluk.
Zverencom Roberta Martineza nevyšiel úvod majstrovstiev sveta, keď v prvom zápase K-skupiny iba remizovali s Konžskou demokratickou republikou 1:1.
Ronaldo sa po nevydarenom stretnutí stal terčom kritiky. Obranca Manchestru City Dias sa však kanoniera saudskoarabského Al Nassr zastal.
„Cristiano dostáva veľa pozornosti a je stále v jej centre. Každý z nás, vrátane Ronalda, je zvyknutý vyrovnávať sa s týmto mediálnym tlakom. Poznáme to z našich klubov, z národného tímu, z majstrovstiev sveta aj z európskych súťaží,“ povedal 29-ročný Dias na piatkovej tlačovej konferencii, ktorej hlavnou témou bol 41-ročný kapitán Portugalska.
„Sklamali ste ma. Myslel som si, že sa ma opýtate niečo o pláži,“ dodal s úsmevom Dias, keďže Portugalci majú tréningovú základňu na Floride blízko pláže. Objavili sa však informácie, že niektorí hráči sa boja opustiť hotel pre aligátory v jeho blízkosti.
„Selecao“ sa na šampionáte najbližšie predstaví v utorok 23. júna v texaskom Houstone proti Uzbekistanu (19.00 SELČ), pripomenula agentúra DPA.
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Program skupiny K na MS vo futbale 2026
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