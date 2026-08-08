Slováci sa umiestnili v TOP 10. Miešanú štafetu na európskom šampionáte ovládlo Nemecko

ME v plaveckých športoch 2026
Diaľkové plávanie - miešaná štafeta na 4×1500 m v.sp.:
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Krajina
Čas
1.
Nemecko
1:03:39,2 h
2.
Taliansko
+ 2 s
3.
Maďarsko
+ 4,1 s
7.
Slovensko
+ 9:21,1 min
Slovenskí diaľkoví plavci Lucia Slámová, Hana Krásnohorská, Jakub Gabriel, Tomáš Peciar obsadili siedme miesto v miešanej štafete na 4x1500 m v.sp. na ME v plaveckých športoch v Paríži.
V sobotňajších pretekoch dosiahli vo francúzskej metropole čas 1:13:00 h. Za víťaznými Nemcami zaostali o 9:21,1 min.
Kvarteto Julia Ackermannová, Isabel Goseová, Oliver Klemet, Florian Wellbrock potvrdilo úlohu najväčších favoritov a triumfovalo s náskokom dvoch sekúnd pred Talianskom.
Tretí skončili so stratou 4,1 s Maďari. Wellbrock si vyplával v Paríži už svoje tretie zlato.