Slováci sa umiestnili v TOP 10. Miešanú štafetu na európskom šampionáte ovládlo Nemecko

Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. (Zdroj: Twitter/WorldAquatics)
TASR|8. aug 2026 o 12:03
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Slovenskí diaľkoví plavci zaostali za víťazným tímom o 9:21,1 min.

ME v plaveckých športoch 2026

Diaľkové plávanie - miešaná štafeta na 4×1500 m v.sp.:

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Krajina

Čas

1.

DEU  Nemecko

1:03:39,2 h

2.

ITA  Taliansko

+ 2 s

3.

HUN  Maďarsko

+ 4,1 s

7.

SVK  Slovensko

+ 9:21,1 min

Slovenskí diaľkoví plavci Lucia Slámová, Hana Krásnohorská, Jakub Gabriel, Tomáš Peciar obsadili siedme miesto v miešanej štafete na 4x1500 m v.sp. na ME v plaveckých športoch v Paríži.

V sobotňajších pretekoch dosiahli vo francúzskej metropole čas 1:13:00 h. Za víťaznými Nemcami zaostali o 9:21,1 min.

Kvarteto Julia Ackermannová, Isabel Goseová, Oliver Klemet, Florian Wellbrock potvrdilo úlohu najväčších favoritov a triumfovalo s náskokom dvoch sekúnd pred Talianskom.

Tretí skončili so stratou 4,1 s Maďari. Wellbrock si vyplával v Paríži už svoje tretie zlato.

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