Po zisku titulu majsterky sveta prišiel trest. Holanďanka dostala pokutu a prišla o body

Nová majsterka sveta v cestnej cyklistike, Holanďanka Demi Volleringová, dostala po sobotňajších zlatých pretekoch v Montreale pokutu za porušenie pravidiel UCI.
Špecializované servery vrátane Cyclingnews uviedli, že musí zaplatiť 1 000 švajčiarskych frankov (1 058 €) a prišla o 25 bodov do rebríčka pre nepovolenú pozíciu na bicykli.
Volleringová dosiahla životný úspech a získala dúhový dres v pretekoch s hromadným štartom, ktoré merali 180 kilometrov.
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Nie je jasné, v ktorej fáze pretekov a konkrétne akým spôsobom sa previnila. Podľa rozhodcov porušila pravidlo UCI týkajúce sa používania nepovolenej pozície alebo oporného bodu na bicykli, čo môže byť nebezpečné pre samotnú cyklistku alebo ostatné účastníčky pretekov.
Spolu s pokutou a odpočítaním bodov dostala nová šampiónka aj žltú kartu. Rovnaký trest dostala aj Rakúšanka Katharina Sadniková.
Ďalšie medaily za Volleringovou v Kanade získali strieborná Poľka Kasia Niewiadomá a bronzová Talianka Elisa Longová Borghiniová.
Jediná Slovenka na štarte Tereza Kurnická preteky nedokončila.