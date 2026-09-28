    Po zisku titulu majsterky sveta prišiel trest. Holanďanka dostala pokutu a prišla o body

    Demi Volleringová.
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    Demi Volleringová. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    ČTK|28. sep 2026 o 12:52
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    Dosiahla životný úspech a získala dúhový dres.

    Nová majsterka sveta v cestnej cyklistike, Holanďanka Demi Volleringová, dostala po sobotňajších zlatých pretekoch v Montreale pokutu za porušenie pravidiel UCI.

    Špecializované servery vrátane Cyclingnews uviedli, že musí zaplatiť 1 000 švajčiarskych frankov (1 058 €) a prišla o 25 bodov do rebríčka pre nepovolenú pozíciu na bicykli.

    Volleringová dosiahla životný úspech a získala dúhový dres v pretekoch s hromadným štartom, ktoré merali 180 kilometrov.

    VIDEO: Zostrih pretekov žien na MS 2026

    Nie je jasné, v ktorej fáze pretekov a konkrétne akým spôsobom sa previnila. Podľa rozhodcov porušila pravidlo UCI týkajúce sa používania nepovolenej pozície alebo oporného bodu na bicykli, čo môže byť nebezpečné pre samotnú cyklistku alebo ostatné účastníčky pretekov.

    Spolu s pokutou a odpočítaním bodov dostala nová šampiónka aj žltú kartu. Rovnaký trest dostala aj Rakúšanka Katharina Sadniková.

    Ďalšie medaily za Volleringovou v Kanade získali strieborná Poľka Kasia Niewiadomá a bronzová Talianka Elisa Longová Borghiniová.

    Fotogaléria z pretekov žien elite na MS v cyklistike 2026
    Demi Vollering, of the Netherlands, center, celebrates with teammates after winning women's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal, Saturday, Sept. 26, 2026. (Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP)
    Demi Vollering, of the Netherlands, celebrates her win following women's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal, Saturday, Sept. 26, 2026. (Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP)
    Demi Vollering, of the Netherlands, reacts after winning the women's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal, Saturday, Sept. 26, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling - UCI - event - sport - road - athletes - bicycle - world championships - cycling - UCI - event - sport - road - athletes - bicycle - world championships
    Demi Vollering, of the Netherlands, competes in the women's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal, Saturday, Sept. 26, 2026. (Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP)
    9 fotografií
    Demi Vollering, of the Netherlands, celebrates after winning the women's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal, Saturday, Sept. 26, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling - UCI - event - sport - road - athletes - bicycle - world championships - cycling - UCI - event - sport - road - athletes - bicycle - world championshipsDemi Vollering, of the Netherlands, celebrates after winning the women's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal, Saturday, Sept. 26, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling - UCI - event - sport - road - athletes - bicycle - world championships - cycling - UCI - event - sport - road - athletes - bicycle - world championshipsRiejanne Markus, of the Netherlands, leads the peloton during the women's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal, Saturday, Sept. 26, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling - UCI - event - sport - road - athletes - bicycle - world championships - cycling - UCI - event - sport - road - athletes - bicycle - world championshipsRiders round a turn during the women's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal, Saturday, Sept. 26, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling - UCI - event - sport - road - athletes - bicycle - world championships - cycling - UCI - event - sport - road - athletes - bicycle - world championshipsThe peloton chases early leaders during the women's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal, Saturday, Sept. 26, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling - UCI - event - sport - road - athletes - bicycle - world championships - cycling - UCI - event - sport - road - athletes - bicycle - world championships

    Jediná Slovenka na štarte Tereza Kurnická preteky nedokončila.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Demi Volleringová.
    Demi Volleringová.
    Po zisku titulu majsterky sveta prišiel trest. Holanďanka dostala pokutu a prišla o body
    dnes 12:52
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