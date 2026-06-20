Holanďania riešia problémy pred zápasom so Švédskom. Kľúčový stredopoliar možno nenastúpi

Holandská futbalová reprezentácia možno nastúpi na sobotný zápas MS proti Švédsku bez Frenkieho de Jonga.
Kľúčový stredopoliar utrpel na tréningu zranenie po kolízii so spoluhráčom Quintenom Timberom, informoval tréner Ronald Koeman.
Timber, ktorý nastúpil ako striedajúci hráč pri remíze 2:2 s Japonskom, má ľahký otras mozgu a proti Švédom určite nenastúpi.
„Po tejto kolízii utrpel ľahký otras mozgu, takže sobotný duel vynechá. Potom by už mohol byť pripravený,“ vysvetlil Koeman.
Otáznik visí aj nad štartom De Jonga, ktorý odohral celý duel proti Japoncom. „Frenkie má po zrážke menšie zdravotné problémy.
MS vo futbale 2026 - program a výsledky skupiny F
| Skupina F | Matchday 4
| Skupina F | Matchday 4
| Skupina F | Matchday 10
| Skupina F | Matchday 10
| Skupina F | Matchday 15
| Skupina F | Matchday 15
Uvidíme, ako na tom bude v sobotu,“ povedal holandský kouč. Na otázku o presnej povahe zranenia len stručne odpovedal, že hráč má zdravotné ťažkosti „pod oblasťou brucha“.
Koeman reagoval podráždene na opakované otázky novinárov týkajúce sa zdravotného stavu hráča Barcelony.
„Quinten zakopol a spôsobil Frenkiemu zranenie. Už som o tom povedal dosť,“ zdôraznil bývalý holandský reprezentant.
Holanďania získali v úvodnom zápase F-skupiny bod za remízu 2:2 s Japonskom. Švédi vstúpili do turnaja presvedčivým víťazstvom 5:1 nad Tuniskom.