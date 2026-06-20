    Holandsko
    Holandsko
    MS vo futbale 2026
    20.06.2026, Skupina F
    Houston
    19:00
    Švédsko
    Švédsko

    Holanďania riešia problémy pred zápasom so Švédskom. Kľúčový stredopoliar možno nenastúpi

    Holanďan Frenkie de Jong (21) a Japonec Daizen Maeda.
    Holanďan Frenkie de Jong (21) a Japonec Daizen Maeda. (Autor: TASR/AP)
    TASR|20. jún 2026 o 07:51
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    Získali v úvodnom zápase F-skupiny bod za remízu 2:2 s Japonskom.

    Holandská futbalová reprezentácia možno nastúpi na sobotný zápas MS proti Švédsku bez Frenkieho de Jonga.

    Kľúčový stredopoliar utrpel na tréningu zranenie po kolízii so spoluhráčom Quintenom Timberom, informoval tréner Ronald Koeman.

    Timber, ktorý nastúpil ako striedajúci hráč pri remíze 2:2 s Japonskom, má ľahký otras mozgu a proti Švédom určite nenastúpi.

    „Po tejto kolízii utrpel ľahký otras mozgu, takže sobotný duel vynechá. Potom by už mohol byť pripravený,“ vysvetlil Koeman.

    Otáznik visí aj nad štartom De Jonga, ktorý odohral celý duel proti Japoncom. „Frenkie má po zrážke menšie zdravotné problémy.

    MS vo futbale 2026 - program a výsledky skupiny F

    14.06. 22:00
    | Skupina F | Matchday 4
    Holandsko
    Holandsko
    2 - 2
    Japonsko
    Japonsko
    Dallas | Dallas
    15.06. 04:00
    | Skupina F | Matchday 4
    Švédsko
    Švédsko
    5 - 1
    Tunisko
    Tunisko
    Monterrey | Monterrey
    20.06. 19:00
    | Skupina F | Matchday 10
    Holandsko
    Holandsko
    vs.
    Švédsko
    Švédsko
    Houston | Houston
    21.06. 06:00
    | Skupina F | Matchday 10
    Tunisko
    Tunisko
    vs.
    Japonsko
    Japonsko
    Monterrey | Monterrey
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Japonsko
    Japonsko
    vs.
    Švédsko
    Švédsko
    Dallas | Dallas
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Tunisko
    Tunisko
    vs.
    Holandsko
    Holandsko
    Kansas City | Kansas City

    Uvidíme, ako na tom bude v sobotu,“ povedal holandský kouč. Na otázku o presnej povahe zranenia len stručne odpovedal, že hráč má zdravotné ťažkosti „pod oblasťou brucha“.

    Koeman reagoval podráždene na opakované otázky novinárov týkajúce sa zdravotného stavu hráča Barcelony.

    „Quinten zakopol a spôsobil Frenkiemu zranenie. Už som o tom povedal dosť,“ zdôraznil bývalý holandský reprezentant.

    Holanďania získali v úvodnom zápase F-skupiny bod za remízu 2:2 s Japonskom. Švédi vstúpili do turnaja presvedčivým víťazstvom 5:1 nad Tuniskom.

    MS vo futbale 2026 - skupina C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    2
    HolandskoHolandskoNED
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    3
    JaponskoJaponskoJPN
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    4
    TuniskoTuniskoTUN
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Domov»MS vo futbale 2026»Holanďania riešia problémy pred zápasom so Švédskom. Kľúčový stredopoliar možno nenastúpi