    Strata pred kľúčovým zápasom. Český obranca na MS vo futbale zrejme dohral

    Czech Republic's David Jurasek in action during a Group F match between Czech Republic and Turkey at the Euro 2024 soccer tournament in Hamburg, Germany, Wednesday, June 26, 2024. (AP Photo/Ebrahim Noroozi) - XEURO2024X - WSPIX - 16:9 - WSPIX;16:9 - WSPIX;16:9
    Czech Republic's David Jurasek in action during a Group F match between Czech Republic and Turkey at the Euro 2024 soccer tournament in Hamburg, Germany, Wednesday, June 26, 2024. (AP Photo/Ebrahim Noroozi) - XEURO2024X - WSPIX - 16:9 - WSPIX;16:9 - WSPIX;16:9 (Autor: SITA/AP)
    ČTK|20. jún 2026 o 20:48
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    Zranil sa pred zápasom s Južnou Afrikou.

    Českí futbalisti sa na majstrovstvách sveta po dni voľna vrátili do tréningu na základni pri Dallase a začali s prípravou na záverečný zápas skupiny A proti Mexiku v tamojšej metropole.

    Asistent trénera Ján Suchopárek novinárom potvrdil, že turnaj pravdepodobne skončil pre zraneného obrancu Davida Juráska.

    Česká reprezentácia sa po štvrtkovej remíze 1:1 s Juhoafrickou republikou v druhom stretnutí na šampionáte vrátila z Atlanty do kempu u a v piatok mala voľný deň.

    Dnes už mužstvo opäť trénovalo, aj keď nie v kompletnom zložení. V komplexe v Mansfielde pri Dallase sa pripravovali hráči, ktorí proti JAR neboli v základnej zostave a všetci traja gólmani. Členovia otváracej jedenástky zostali v hoteli a venovali sa regenerácii.

    Českí futbalisti.
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    Podľa očakávania chýbal ľavý bek Jurásek, ktorý si na tréningu tesne pred zápasom s Juhoafričanmi privodil zranenie. "Pre Davida zrejme majstrovstvá sveta končia. Ide o svalové zrenenie. Uvidíme, stále sa rieši, či zostane s nami alebo či niekoho dodatočne povoláme," citoval isport.cz Suchopárka z rozhovoru s novinármi.

    "Je to celkom čerstvé, takže to teraz nechcem hlbšie riešiť. Zranil sa pri predzápasovom tréningu a je to škoda, pretože patril do základnej zostavy. Všetkým nám je to veľmi ľúto, že k tomu zraneniu došlo. Ostatní hráči sú v poriadku," doplnil spolupracovník hlavného trénera Miroslava Koubka.

    Český celok si remízou 1:1 s Juhoafričanmi výrazne skomplikoval boj o postup do vyraďovacej fázy.

    Na turnaji síce po úvodnej porážke 1:2 s Kóreou prvýkrát bodoval, ale strata s outsiderom ho pred záverečným stretnutím skupiny postavila pred nutnosť zvíťaziť.

    Mexičania už majú istotu účasti v play off a prvenstvá v tabuľke, vpred ich ale poženie zaplnený Aztécký štadión pre viac ako 80-tisíc divákov. Duel bude mať výkop vo štvrtok o 3.00 selč.

    Program a výsledky Česka na MS vo futbale 2026

    12.06. 04:00
    | Skupina A | Matchday 1
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    2 - 1
    Česko
    Česko
    Guadalajara | Guadalajara
    18.06. 18:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Česko
    Česko
    1 - 1
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Atlanta | Atlanta
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Česko
    Česko
    vs.
    Mexiko
    Mexiko
    Mexiko City | Mexiko City

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MexikoMexikoMEX
    2
    2
    0
    0
    3:0
    6
    V
    V
    2
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    2
    1
    0
    1
    2:2
    3
    P
    V
    3
    ČeskoČeskoCZE
    2
    0
    1
    1
    2:3
    1
    R
    P
    4
    Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
    2
    0
    1
    1
    1:3
    1
    R
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

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