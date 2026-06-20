Strata pred kľúčovým zápasom. Český obranca na MS vo futbale zrejme dohral

Českí futbalisti sa na majstrovstvách sveta po dni voľna vrátili do tréningu na základni pri Dallase a začali s prípravou na záverečný zápas skupiny A proti Mexiku v tamojšej metropole.
Asistent trénera Ján Suchopárek novinárom potvrdil, že turnaj pravdepodobne skončil pre zraneného obrancu Davida Juráska.
Česká reprezentácia sa po štvrtkovej remíze 1:1 s Juhoafrickou republikou v druhom stretnutí na šampionáte vrátila z Atlanty do kempu u a v piatok mala voľný deň.
Dnes už mužstvo opäť trénovalo, aj keď nie v kompletnom zložení. V komplexe v Mansfielde pri Dallase sa pripravovali hráči, ktorí proti JAR neboli v základnej zostave a všetci traja gólmani. Členovia otváracej jedenástky zostali v hoteli a venovali sa regenerácii.
Podľa očakávania chýbal ľavý bek Jurásek, ktorý si na tréningu tesne pred zápasom s Juhoafričanmi privodil zranenie. "Pre Davida zrejme majstrovstvá sveta končia. Ide o svalové zrenenie. Uvidíme, stále sa rieši, či zostane s nami alebo či niekoho dodatočne povoláme," citoval isport.cz Suchopárka z rozhovoru s novinármi.
"Je to celkom čerstvé, takže to teraz nechcem hlbšie riešiť. Zranil sa pri predzápasovom tréningu a je to škoda, pretože patril do základnej zostavy. Všetkým nám je to veľmi ľúto, že k tomu zraneniu došlo. Ostatní hráči sú v poriadku," doplnil spolupracovník hlavného trénera Miroslava Koubka.
Český celok si remízou 1:1 s Juhoafričanmi výrazne skomplikoval boj o postup do vyraďovacej fázy.
Na turnaji síce po úvodnej porážke 1:2 s Kóreou prvýkrát bodoval, ale strata s outsiderom ho pred záverečným stretnutím skupiny postavila pred nutnosť zvíťaziť.
Mexičania už majú istotu účasti v play off a prvenstvá v tabuľke, vpred ich ale poženie zaplnený Aztécký štadión pre viac ako 80-tisíc divákov. Duel bude mať výkop vo štvrtok o 3.00 selč.