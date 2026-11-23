Slovenský pretekár Juraj Varga sa po troch rokoch vráti na Rely Dakar. V ročníku 2027 sa prvýkrát predstaví za volantom buginy kategórie SSV s navigátorom Radovanom Schneiderom.
Pri svojom zatiaľ poslednom štarte v roku 2024 obsadil tretie miesto medzi štvorkolkami. Organizátori túto kategóriu od roku 2025 vyradili z programu.
Tím Varga Motorsport postavil na základe sériovej buginy Polaris vlastný súťažný špeciál, ktorý počas dvoch sezón testoval na medzinárodných podujatiach.
Varga so Schneiderom v roku 2025 vyhrali na Fénix Rally v Tunisku kategóriu SSV s náskokom viac ako 50 minút a v celkovom poradí skončili druhí.
V tejto sezóne Varga triumfoval aj na gréckej Hellas Rally, na ktorej štartovalo viac ako 50 bugín. Informácie priniesol tím Varga Motorsport.